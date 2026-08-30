Zafer Bayramı etabını da alarak Tour of Samsun'u dört etapta kazanan Ramazan Yılmaz

Tour of Samsun 2026 final etabı sonuçlandı:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen UCI 2.2 kategorisindeki Tour of Samsun 2026'nın 146,3 kilometrelik Samsun-Samsun etabını Konya Büyükşehir Belediyespor'dan 21 yaşındaki Ramazan Yılmaz kazanarak organizasyonda dört etabın tamamında birinci oldu.

Final etabın seyri:

Yarış yağışlı havada başladı ve UCI komiserleri sporcu güvenliğini gözeterek sprint kapısının iptaline karar verdi. Peloton ilk 66. kilometreye kadar toplu halde ilerlerken, bu noktadan sonra Spor Toto Cycling Team'den Eren Baki Doğan tek başına atağa kalktı. Doğan, 85. kilometrede farkını 1 dakikanın üzerine çıkararak öne geçti ancak 90. kilometreden itibaren pelotonun temposunun artmasıyla kaçış grubu yakalandı.

Son düzlüğün sonucu ve klasmanlar:

Kaçışın sona ermesinin ardından yarış toplu sprint finaline gitti ve son düzlükte bir kez daha en hızlı isim Ramazan Yılmaz oldu. Yılmaz, böylece Tour of Samsun 2026'nın dört etabını da kazanarak organizasyonda tarihî bir başarıya imza attı. Ayrıca Yılmaz genel klasmanı zirvede tamamladı ve puan ile gençler klasmanlarını da birinci sırada bitirdi.

SAMSUN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA DÜZENLENEN TOUR OF SAMSUN 2026’NIN FİNAL ETABINI DA KAZANAN 21 YAŞINDAKİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR SPORCUSU RAMAZAN YILMAZ, DÖRT ETABIN TAMAMINI BİRİNCİ TAMAMLAYARAK YARIŞA DAMGASINI VURDU.