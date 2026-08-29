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Zafer coşkusu Ağrı Dağı'nın zirvesine taşındı

MAKUR, 30 Ağustos anısına İzmir'den yola çıkarak 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı zirvesine tırmanıp Türk Bayrağı dikti; zorlu hava koşulları aşıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Zafer coşkusu Ağrı Dağı'nın zirvesine taşındı

MAKUR'un zirve tırmanışı:

Menemen Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi MAKUR, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı onuruna İzmir'den yola çıkarak Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı zirvesine Türk Bayrağı dikti. Ekip, toplamda beş gün süren yürüyüş ve tırmanışla 5 bin 137 metrelik hedefe ulaştı.

rotanın ayrıntıları ve zorluklar:

Tırmanış süreci, ana kamp olarak belirlenen 3200 metre yükseklikten başladı. Ekip bir hazırlık turu kapsamında nefes egzersizi amacıyla 4100 metrede ikinci kampa çıktı ve ardından tekrar 3200’e geri indi. Ertesi gün başlayan zirve yürüyüşünde en kritik bölüm, nefesin bile güçleştiği 4900 metre civarındaki buzullu alan oldu.

Hava koşulları da zorlu süreci derinleştirdi; rüzgâr saatte 60 kilometre hızla esti ve sıcaklık eksi 17 dereceyi gösterirken, rüzgâr etkisiyle hissedilen değer eksi 20 dereceye ulaştı. Buna rağmen ekip büyük bir özveriyle tırmanışı tamamladı ve zirvede pankart açıp hatıra fotoğrafı çekti.

başkanın desteği ve tırmanışın anlamı:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, tırmanış sırasında ekip üyelerini görüntülü aramayla yalnız bırakmayarak onlara moral verdi. Pehlivan, ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mazisi zaferlerle dolu ecdadımızın 30 Ağustos 1922’de elde ettiği zaferi, Türkiye’nin en yüksek noktasına bir kez daha bayrak dikerek kutladık. 5 bin 137 metrelik zorlu tırmanışı başarıyla tamamlayan ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum".

Pehlivan, tırmanışın aynı zamanda MAKUR’un dağlık alanlarda arama kurtarma kabiliyetini pekiştirdiğini vurgulayarak ekledi: "Türkiye’nin çatısında Şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırarak bizlere bu büyük gururu yaşatan yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu zirve; cesaretin, dayanışmanın, vatan sevgisinin ve Menemen’imizin güçlü iradesinin zirvesidir. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı gururla kutluyorum".

Yoğun eğitimler, yapılan tatbikatlar, artan personel sayısı ve teknik ekipmanlarla hazır durumda olan MAKUR, bu organizasyonla hem milli duyguyu zirvede temsil etti hem de sahadaki tecrübesini güçlendirdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA MAKUR, TÜRKİYE&#039;NİN EN YÜKSEK DAĞI OLAN AĞRI DAĞI&#039;NIN...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA MAKUR, TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK DAĞI OLAN AĞRI DAĞI'NIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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