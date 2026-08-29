Zafer haftası Afyonkarahisar'da müzik ve halk oyunlarıyla kutlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen programla Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 104. yıl dönümü anıldı. Etkinliklerde müzik ve dansın bir araya geldiği gösteriler, kent merkezinde toplanan vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

bando gösterisi:

Programda sahne alan Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Şef Bando Teğmen Ali Bozkurt yönetiminde eserlere yer verdi. Bando ekibi, seslendirdiği parçalarla izleyicilere unutulmaz bir gece sunarken, kutlamaların ruhuna müzikal bir zemin oluşturdu.

halk oyunları ve katılımcılar:

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivalinde Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve İran'ın yanı sıra Hatay, Zonguldak ve Dinar'dan gelen ekipler sahne aldı. Renkli kostümler ve dinamik koreografilerle sergilenen gösteriler, seyircilerden yoğun beğeni ve alkış topladı.

Farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ekiplerin aynı sahnede buluştuğu gece, zaferin ruhunu müzik ve halk oyunlarının evrensel diliyle yansıttı. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde sona erdi; programa Vali Dr. Naci Aktaş ile protokol üyeleri de katıldı.

BÜYÜK TAARRUZ ZAFER HAFTASI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE AFYONKARAHİSAR’DA DÜZENLENEN PROGRAMDA ZAFER COŞKUSU MÜZİK VE HALK OYUNLARIYLA TAÇLANDI