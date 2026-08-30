Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bağlantı yolları sabah erken saatlerde araç trafiğine kapatıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 07:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla sabahın erken saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve caddeye giriş çıkışlar araç trafiğine kapatıldı.

Alternatif güzergahlar:

Araçlar, planlama kapsamında daha önceden belirlenmiş alternatif yollara yönlendirildi ve sürücüler bu yönlendirmelere göre trafik akışını sağladı.

Normalleşme:

Törenlerin sona ermesiyle birlikte cadde trafiğin normale döneceği bildirildi; sürücülerin ve vatandaşların geçişlerle ilgili duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI NEDENİYLE VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI NEDENİYLE VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Solotürk İstanbul'da: Hava Müzesi'nde imza kuyruğu ve duygusal buluşma
images

Cem Yılmaz anjiyo oldu: kalbinin ön yüzüne stent ve balon uygulandı
images

Kağıthane’de sahnede birlik ve 30 Ağustos coşkusu
images

Bursa zafer haftasını ay yıldızlı etkinliklerle karşılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ADÜ'den kayıt süresini kaçıran adaylara mazeret başvurusu için son çağrı

Huzur uygulamasında üç aranan şahıs yakalandı, esrar ele geçirildi

Buçuktepe'de gün batımında Türk bayrağının sessiz görkemi

Solotürk İstanbul'da: Hava Müzesi'nde imza kuyruğu ve duygusal buluşma

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor