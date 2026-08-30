Zafer rotasında tarih yürüyüşü: 30 ağustos ruhu trenle işlendi

Sempozyum ve tren yolculuğu:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "30 Ağustos Ruhu: Kütahya-Afyonkarahisar-Dumlupınar Zafer Rotası Sempozyumu" özel bir tren yolculuğu eşliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlanmasının 104’üncü yılı anısına planlandı ve açılış çevrim dışı olarak Kütahya Garı’nda yapıldı.

Programa DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, il protokolü üyeleri, akademisyenler, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarında Zafer Rotası’nın yalnızca bir gezi değil, tarihin ve hafızanın yerinde okunması olduğu vurgulandı.

açılış konuşmalarında öne çıkanlar:

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak Zafer Rotası’nın Kütahya, Afyonkarahisar ve Dumlupınar’ın Milli Mücadele içindeki önemini temsil ettiğini belirtti. Kızıltoprak, Kütahya’nın 17 Temmuz 1921 tarihli işgali, Yumruçal’da Yarbay Mehmet Nazım Bey’in şehit düşmesi ve 28 Temmuz tarihli gelişmelerle ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Kızıltoprak ayrıca Afyonkarahisar’ın Büyük Taarruz açısından kilit bir nokta olduğunu, taarruzun 26 Ağustos 1922 tarihinde Kocatepe’den başladığını, 27 Ağustosta Çiğiltepe ile Afyonkarahisar kapılarının açıldığını ve 30 Ağustos 1922de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Dumlupınar’da tamamlandığını vurguladı. Üniversitenin adındaki Dumlupınar göndermesinin bir sembol değil, bir milletin diriliş fermanı olduğu ifade edildi.

oturumlar: bilgi, liderlik ve demiryolları:

Açılışın ardından Zafer Rotası Ekspresi Kütahya’dan hareket etti ve yolculuk boyunca sempozyum oturumları trende sürdü. Birinci oturumu Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak yönetti; bu oturumda Prof. Dr. Taner Bilgin, Prof. Dr. Nejla Günay, Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, Prof. Dr. Yasin Doğan ve Doç. Dr. Elçin Yılmaz çeşitli başlıklarla sunum yaptı.

İkinci oturum ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç başkanlığında gerçekleştirildi; burada Afyonkarahisar’ın kurtuluşundan Dumlupınar’a takip harekâtı, Uşak muharebeleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik tarzı ve demiryollarının Büyük Taarruz’daki önemi tartışıldı.

Üçüncü oturumda zaferin yabancı basındaki yansımaları, İstanbul-Ankara ilişkilerine etkileri, 1922 Çanakkale Krizi, İngiltere’deki yankılar ve Halide Edip’in anıları değerlendirildi. Dördüncü oturumda ise demiryollarının ekonomik rolü, Zafer Bayramı karikatürleri, Kocatepe Zafer Yürüyüşü ile hafıza-mekan ilişkisi ve Pietro Canonica’nın eserleri üzerinden zaferin görsel hafızası ele alındı.

rota tamamlandı: molalar, müze ziyareti ve kapanış:

Afyonkarahisar’a ulaşan tren daha sonra Dumlupınar yönüne hareket etti; yolculuk sırasında Yıldırım Kemal Şehitliğinde mola verildi ve burada şiir konseri düzenlendi. Zafer Rotası Ekspresi Dumlupınar’a ulaştığında katılımcılar Dumlupınar Diorama Müzesini ziyaret etti.

Müze gezisinin ardından sempozyum kapsamında hazırlanan 30 Ağustos temalı sergiye katkı sağlayan sanatçı ve akademisyenlere DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, Dumlupınar Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua ile sonlandırıldı.

Organizasyon, tarihî olayların geçtiği hattın yerinde okunmasının genç nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, sempozyumu akademik bir tartışmanın ötesinde bir "emanet toplantısı" olarak tanımladı. Zafer Rotası Ekspresi boyunca aktarılan bilgiler, sahada yapılan gözlemler ve müze ziyareti, bölgenin hafızasının canlı tutulmasına katkı sağladı.

'ZAFER ROTASI SEMPOZYUMU' TREN YOLCULUĞUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ