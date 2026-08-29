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Zaferin 104. yılında Niğde'de birlik ve özgürlük mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında Büyük Taarruz'un önemini vurgulayarak birlik, bağımsızlık ve cumhuriyet değerlerine bağlılık çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Zaferin 104. yılında Niğde'de birlik ve özgürlük mesajı

Başkan Özdemir'den 30 Ağustos mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu tarihin milletin bağımsızlık iradesinin ve özgür yaşam kararlılığının en somut göstergesi olduğunu belirtti. Özdemir, sözlerinde zaferin sadece bir askeri başarı olmayıp milletin yokluk ve zorluklar içinden yeniden doğuşunun simgesi olduğunu vurguladı.

Büyük Taarruz'un tarihî önemi:

Mesajında Büyük Taarruzun başlangıç ve sonuç noktalarına atıfta bulunan Özdemir, operasyonun 26 Ağustosta Kocatepe'de başladığını ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kesin bir zaferle taçlandığını hatırlattı. Bu başarının, ordumuzun ve milletimizin tek yürek halinde vatan için gösterdiği fedakârlığın en açık tablosu olduğuna dikkat çekti.

Birlik, cumhuriyet ve yad etme:

Başkan Özdemir, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya sarılmanın önemine işaret etti. Mesajında ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın bütünlüğü için hayatını feda eden aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle andıklarını söyledi.

Özdemir, Niğdeli hemşehrilerine seslenerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutladığını belirtti ve bu tarihî mirasın bugün de yol gösterici olmaya devam ettiğini ifade etti. Belediye başkanı, ülkenin geleceğini inşa etme sorumluluğunu ortak görev olarak gördüklerini vurguladı.

Özetle, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in mesajı, 104 yıllık zaferin hatırlanması, şehitlerin ve gazilerin anılması ve cumhuriyet değerlerine bağlılık üzerine odaklandı.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI...

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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