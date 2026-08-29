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Zaferin mirası: HAK-İŞ'ten terörsüz Türkiye çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos mesajında terörsüz Türkiye hedefini tarihî bir fırsat olarak nitelendirip birlik ve huzur vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Zaferin mirası: HAK-İŞ'ten terörsüz Türkiye çağrısı

HAK-İŞ liderinden 30 Ağustos mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı yazılı açıklamada, bu günün milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

Zaferin tarihî önemi:

Arslan, 30 Ağustos'un İstiklal Mücadelesi'nin zaferle taçlandığı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açan bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Büyük Zaferin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletin fedakârlıkları ve kahramanlıklarıyla kazanıldığını ifade etti.

Terörsüz Türkiye hedefi:

Arslan mesajında, "Terörsüz Türkiye hedefini ülkemizin geleceği açısından son derece kıymetli ve tarihî bir fırsat olarak görüyoruz" dedi ve terörün, şiddetin tamamen sona erdiği, kardeşliğin güçlendiği bir Türkiye arzusunu yineledi. Bu hedefin toplumun ortak çalışmasıyla gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Sürecin toplumsal mutabakat, demokratik hukuk devleti ilkeleri ve milletin ortak değerleri temelinde başarıya ulaşmasının önemine dikkat çeken Arslan, HAK-İŞ olarak ülkenin birlik ve bütünlüğünün, demokrasinin ve millî iradenin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Açıklamasında Arslan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle; gazileri ise şükranla andığını kaydetti.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN (ARŞİV)

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN (ARŞİV)

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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