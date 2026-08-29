Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Zaferin yıl dönümünde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörü Emine Gümüşsoy'dan birlik ve bağımsızlık vurgusu

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 30 Ağustos'ta Başkomutan Meydan Muharebesi'ni anıp bağımsızlık ve devletin ilelebet payidar oluşunu vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zaferin yıl dönümünde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörü Emine Gümüşsoy'dan birlik ve bağımsızlık vurgusu

Emine Gümüşsoy'un mesajı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda milletin bağımsızlık mücadelesine ve zaferin tarihsel önemine dikkat çekti.

Tarihe ilişkin vurgu:

Gümüşsoy, 30 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi sonucunda düşman ordusunun büyük kısmının dört taraftan sarılarak yok edildiğini veya esir alındığını hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Zafertepe'den sevk ve idare ettiği savaş sonunda verilen 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' emriyle Türk ordusunun işgale tamamen son verdiğini ve bağımsızlığın kazanıldığını belirtti.

Temenniler ve Atatürk'ün sözleri:

Rektörün mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu ifadesine yer verildi: 'Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedî hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve Cumhuriyetimizin ebedî muhafızlarıdır.' Mesaj, '30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Devletimiz ilelebet payidar olsun' dilekleriyle son buldu.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY, &quot;30 AĞUSTOS ZAFER...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY, "30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN. DEVLETİMİZ İLELEBET PAYİDAR OLSUN" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırsal ulaşımda konfor hedefi: Beşyol ve Kızılin arasındaki asfalt çalışmaları d...
images

Bilecik gençlik meclisi yeni döneme Emir Arslan Karlıdağ ile başladı
images

Ehliyet sınavları şehir trafiğinde yapılacak, sabit parkur sona eriyor
images

Kafkas Üniversitesi ve Türkiye Beyazay Derneği'nden engelsiz üniversite için kap...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Germencik'te incir köprüsü: Çinli elçilerle dostluk ve tanıtım buluşması

Karatay’da yaz dönemi spora dönüştü: 3 bin 670 çocuk 12 branşta eğitim aldı

Kartepe'de sisli parkurlarda 905 sporcunun ultra trail sınavı

Kırsal ulaşımda konfor hedefi: Beşyol ve Kızılin arasındaki asfalt çalışmaları denetlendi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı