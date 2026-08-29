Zaferin yıl dönümünde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörü Emine Gümüşsoy'dan birlik ve bağımsızlık vurgusu

Emine Gümüşsoy'un mesajı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda milletin bağımsızlık mücadelesine ve zaferin tarihsel önemine dikkat çekti.

Tarihe ilişkin vurgu:

Gümüşsoy, 30 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi sonucunda düşman ordusunun büyük kısmının dört taraftan sarılarak yok edildiğini veya esir alındığını hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Zafertepe'den sevk ve idare ettiği savaş sonunda verilen 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' emriyle Türk ordusunun işgale tamamen son verdiğini ve bağımsızlığın kazanıldığını belirtti.

Temenniler ve Atatürk'ün sözleri:

Rektörün mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu ifadesine yer verildi: 'Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedî hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve Cumhuriyetimizin ebedî muhafızlarıdır.' Mesaj, '30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Devletimiz ilelebet payidar olsun' dilekleriyle son buldu.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY, "30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN. DEVLETİMİZ İLELEBET PAYİDAR OLSUN" DEDİ.