Zaferin zemininde: 30 Ağustos'tan lojistik vizyona uzanan miras

30 Ağustos'un tarihî ağırlığı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, milletin bağımsızlık ve hürriyet tutkusuyla yazdığı 30 Ağustos'un 104’üncü yıl dönümünü kutladıklarını belirtti. Uraloğlu, zaferin yalnızca işgal altındaki bir ülkeyi yeniden bağımsız kılmakla kalmayıp, üzerine Cumhuriyetimizin sağlam temellerinin atıldığı bir zemin hazırladığını vurguladı.

Ağustos ayının tarihteki dönüm noktalarına dikkat çeken Bakan, Malazgirt, Mercidabık ve Sakarya gibi savaşların ardından 30 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz ile vatan topraklarının özgürlüğe kavuşturulduğunu ifade etti. Uraloğlu, bugünkü Türkiye'nin o iradeden güç aldığını ve o zeminin üzerinde yükseldiğini kaydetti.

Kalkınma Yolu ve stratejik yatırımlar:

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devraldığı emaneti geleceğe taşıma sorumluluğuyla hareket ettiğini belirtti. Açıklamada, yollar, raylar, köprüler, tüneller, uçuş pistleri ve limanlarla örülen ulaşım ağının milletin refahını artırma ve ülkeyi bölgesel lojistik üssü hâline getirme hedefiyle hayata geçirildiği ifade edildi.

Uraloğlu, bu çabanın somut örneklerinden birini Kalkınma Yolu Projesi olarak nitelendirdi. Açıklamaya göre proje, Basra Körfezi’nden başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak; Fav Limanı’ndan Türkiye sınırına, oradan da Avrupa’ya kadar uzanan yaklaşık 1.200 kilometrelik bir koridoru kapsıyor. Bu hattın demiryolu, otoyol, enerji nakil ve iletişim hatlarını bir arada barındırarak kıtalar arası ticarete yeni bir omurga kazandırması hedefleniyor.

Uraloğlu, proje tamamlandığında ülkenin jeostratejik konumunun millet lehine daha etkin kullanılacağını, bölgesel refah ve barışa hizmet edeceğini söyledi. Bakan, her yeni hat ve köprünün 1922'de kazanılan bağımsızlığın ekonomik ve stratejik açıdan pekiştirilmesi çabasının somut bir yansıması olduğunu vurguladı.

Vatandaşa dönük uygulamalar ve bayram erişimi:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha anlamlı kılmak amacıyla vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlandığı da Uraloğlu'nun açıklamasında yer aldı. Buna göre Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Bakan, ücretsiz seferlerin milyonlarca vatandaşın bayram coşkusunu şehrin farklı noktalarına taşımayı, sevdikleriyle buluşmalarını kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti. Bu uygulamanın, devletin vatandaşın yanında olduğuna dair sembolik ve pratik bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Şehitlere ve gazilere saygı:

Uraloğlu, açıklamasını Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren şehitlere rahmet, gazilere şükran sunarak sonlandırdı. Bakan, emanet edilen bu toprakları geleceğe taşıma, milletin birliğini ve vatanın bekasını koruma görevinden asla geri durmayacaklarını belirtti.

Genel mesaj olarak Uraloğlu, 30 Ağustos'un tarihî zafer olmasının ötesinde bugün yürütülen ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla ekonomik bağımsızlığı pekiştirme perspektifine hizmet ettiğini kaydetti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "30 AĞUSTOS ZAFERİ, İŞGAL ALTINDAKİ BİR ÜLKEYİ YENİDEN BAĞIMSIZ KILMAKLA KALMAMIŞ, ÜZERİNE CUMHURİYETİMİZİN SAĞLAM TEMELLERİNİN ATILDIĞI BİR ZEMİN DE HAZIRLAMIŞTIR" DEDİ.