Dolar 48,6188 +0,13%
Euro 56,1082 -0,38%
Bist 14.276,08 -1,32%
Altın Gram 6.736,31 -2,25%
EUR/USD 1,1535 -0,57%
Brent Petrol 108,89 +4,09%
--°

Zamana direnen atölye: Gaziantepli ustanın 56 yıllık mesleği

Gaziantep'in tarihi çarşısındaki 2 metrekarelik dükkânda 65 yaşındaki Servet Özkörükçü, 56 yıldır mekanik saat tamir ediyor; genç çırakların olmaması mesleği tehlikeye atıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 12:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zamana direnen atölye: Gaziantepli ustanın 56 yıllık mesleği

Gaziantep'in çarşısında zamana adanmış bir atölye

65 yaşındaki saat ustası Servet Özkörükçü, Gaziantep'in tarihi çarşısında bulunan büyük pasajda, 2 metrekarelik dükkânında 56 yıldır mekanik saat tamirciliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinde iş başına geçen usta, hem mekanik hem de pilli saatleri onarıyor; kimi saatler için bir gün, kimi için birkaç gün veya bir hafta gerektiğini söylüyor.

Mesleğe nasıl başladı:

Özkörükçü, mesleğe 1970'te amcasının yanında çırak olarak başladığını aktarıyor: "Mesleğe başlayalı tam olarak 56 yıl oldu. Sene 1970 yılında amcamın yanında başladım. Çıraklık, kalfalık, ortakçılık, ustalık yaparak da bu seviyelere geldim." Kendi adına kayıtlı dükkânında yıllardır aynı titizlikle çalışıyor ve aslen mekanik saat ustası olduğunu, günümüzde pilli saatleri de tamir ettiğini belirtiyor.

Çırak sorunu ve küçük atölyenin sürdürülebilirliği:

Usta, zanaatın en önemli sorununun gençlerin ilgisizliği olduğunu vurguluyor: "Şu anda bütün zanaatlarda olduğu gibi bizde de çırak sorunu var. Bir tane çırak bulamıyoruz." Gençlerin ellerine cep telefonu verildiğini, oyun oynadıklarını ve mesleğe yönelmediklerini söyleyen Özkörükçü, bunun geleneksel zanaatların yok olmasına yol açtığını belirtiyor.

Özkörükçü, atölyesinin küçüklüğünün (yaklaşık 2 metrekare) sadece tamir işine odaklanmasına izin verdiğini; satış yapsa bu dükkânın yeterli olmayacağını ifade ediyor. Tamir ettiği saatleri bazen günler sonra teslim ettiğini, işini yaptığı için mutlu olduğunu ama bir devlet memurunun maaşını kazanmadığını açıkça söylüyor: "Bir devlet memurunun aldığı parayı almıyorum. Onu kesinlikle kazanmıyoruz." Geçmiş birikimleriyle ev ve dükkân sahibi olduğundan ayakta kalabildiğini de ekliyor.

Müşterilerinden İsmail Karakaya, ustanın işçiliğinden memnuniyetle söz ediyor: "Servet beyin müdavimiyiz. Devamlı saatlerimizi buraya getiriyoruz. Yıllardan beri burada ve kendisinden memnunuz. Emeği de ucuz, işçiliği de güzel." Bu sadakat, küçük atölyelerin hayatta kalmasında belirleyici oluyor.

Özetle, Servet Özkörükçü'nün altmışı yaklaşan yaşında 56 yıllık tecrübesi, mekanik saat tamirciliğinin somut bir örneğini sunuyor; ancak genç çırak eksikliği ve teknolojinin yaygınlaşması, bu geleneğin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

SERVET ÖZKÖRÜKÇÜ VE İSMAİL KARAKAYA

SERVET ÖZKÖRÜKÇÜ VE İSMAİL KARAKAYA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce’de hatırası yaşatıldı: Kızılay gönüllüsü Mehmet Arif Kıdıman için mevlit
images

Aynı sırada farklı hayaller: İzmir'de 27 çift ikiz aynı okulda eğitim görüyor
images

Türk Hava Kurumu Samsun şubesinde yeni dönem: İsmail Hut göreve başladı
images

Yetim Vakfı Adıyaman’da çocuklara umut çantaları dağıttı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tunceli'de Ahiler ve esnaf için hatıra ormanı: dayanışmanın kalıcı simgesi

erdoğan: bütçelerde eğitime öncelik verdik, pay yıllardır ilk sırada

Kontrolden çıkan minibüs kafenin önüne daldı, müşteri ölümden saniyelerle kurtuldu

Elazığ'da UYAP sorgusu sırasında kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi