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Zamanla yarış: UMKE ve askeri koordinasyonla kafa travmalı vatandaş hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde düşerek kafa travması geçiren vatandaş, UMKE ve askeri iş birliğiyle hava ambulansıyla alınarak hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 22:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zamanla yarış: UMKE ve askeri koordinasyonla kafa travmalı vatandaş hastaneye ulaştırıldı

Olay yeri ve ilk ihbar

Van'ın Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi Sarıbulak Mezrasında meydana gelen olayda, bir vatandaşın düştüğü ve kafa travması geçirdiği ihbarı yapıldı. Bölgeye yönlendirilen ekipler yaralının durumunu ilk değerlendirmelerini sahada gerçekleştirdi.

UMKE ve askeri koordinasyonla tahliye

Yaralının bölgeden güvenli bir şekilde alınabilmesi için UMKE ekipleri görevlendirildi. Ekipler, sahadaki ilk müdahalenin ardından yaralının daha hızlı ulaştırılabilmesi amacıyla askeri makamlarla iş birliği ve koordinasyon sağladı. Bu ortak çalışma kapsamında yaralı, hava yoluyla güvenli bölgeye nakledildi.

Hastaneye sevk ve tedavi

Hava yoluyla ulaştırılan yaralı, güvenli bölgedeki sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ve kurumlar arası koordinasyon sayesinde vatandaşın güvenli şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırıldığı bildirildi.

Olay, bölgedeki ulaşım güçlüğü nedeniyle zamanla yarış gerektiren bir müdahale örneği olarak kayda geçti. Yerel ekipler ve askeri birimler arasındaki eşgüdüm, müdahalenin planlandığı şekilde yürütülmesini sağladı.

Van’da yaralı için zamanla yarış

Van’da yaralı için zamanla yarış

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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