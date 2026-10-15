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Zamlara karşı kış hazırlığı: araç bakımlarını zamanında yaptırın

Kırşehirli ustalar, kış öncesi antifriz, akü, silecek, cam suyu ve lastik kontrollerinin zamanında yapılmasının bakım maliyetlerini azalttığını belirtiyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:49

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

Zamlara karşı kış hazırlığı: araç bakımlarını zamanında yaptırın

Kış öncesi bakım uyarısı:

Kırşehir'de otomobil sahipleri, kış mevsimi yaklaşırken artan bakım giderleriyle karşılaşıyor. Motor yağı, antifriz, silecek ve lastik değişimi gibi temel işlemlerin yanı sıra aracın genel durumu ve muhtemel arızalar da maliyeti belirliyor. Oto tamir ve bakım ustası Çağatay Kılıç, kışlık bakımların ihmal edilmemesi gerektiğini ve fiyatların aracın ihtiyaçlarına göre değiştiğini aktarıyor. Kılıç, yapılan kontrollerin ve küçük onarımların zamanında yapılması halinde daha yüksek maliyetli arızaların önüne geçileceğini vurguluyor.

hangi kontroller öne çıkıyor:

Kılıç'ın işaret ettiği öncelikli kontroller arasında antifriz, silecekler, cam suyu, akü, lastikler ve aydınlatma sistemleri yer alıyor. Ayrıca motor yağı ve aracın genel mekanik durumu değerlendirilmeli; küçük eksiklikler kış şartları ağırlaşmadan giderilirse hem güvenlik artıyor hem de ileride çıkabilecek masraflar azalıyor.

maliyetleri etkileyen faktörler ve öneriler:

Kışlık bakım maliyetleri aracın marka ve modeline, mevcut durumuna ve yapılması gereken işlemlere göre değişiyor; Kılıç, fiyatların 10 bin TL’den başladığını ve yapılacak işleme göre artış gösterdiğini belirtiyor. Usta, araç sahiplerine bakımları son ana bırakmamalarını, erken planlama ve periyodik kontrollerle hem işçilik hem de parça maliyetlerinde tasarruf sağlanabileceğini öneriyor. Randevu alarak ve öncelikli parça kontrollerini yaptırarak daha dengeli bir bütçe yönetimi mümkün hale geliyor.

Sonuç olarak Kırşehir'deki uzmanlar, kışa hazırlığın yalnızca konfor değil, trafikteki güvenlik ve uzun vadeli maliyet kontrolü açısından da önemli olduğunu ifade ediyor. Erken bakım, beklenmedik arızaların ve yüksek onarım giderlerinin önüne geçiyor.

KIRŞEHİR’DE KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE OTOMOBİLLERİN BAKIM MALİYETLERİ SÜRÜCÜLERİN BÜTÇESİNİ...

KIRŞEHİR’DE KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE OTOMOBİLLERİN BAKIM MALİYETLERİ SÜRÜCÜLERİN BÜTÇESİNİ ZORLUYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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