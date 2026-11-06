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Zaporijya'da insani yardım noktasına yönelik saldırıda can kaybı 53'e yükseldi

Zaporijya'da Komyshuvakha köyündeki yardım noktasına yönelik saldırıda ölü sayısı 53'e yükseldi, yetkililer arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zaporijya'da insani yardım noktasına yönelik saldırıda can kaybı 53'e yükseldi

Zaporijya'da can kaybı artıyor

Rus ordusunun 2 Kasım Pazartesi günü Komyshuvakha köyünde, insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Olayın ardından yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

arama ve kurtarma çalışmaları:

Zaporijya Bölge Askeri İdaresi'nin geçici başkanı Mykhailo Semikin arama ve kurtarma çalışmalarının beşinci güne girdiğini açıkladı. Ekipler enkazda olabilecek kişilere ulaşmak için bölgedeki çalışmaları yoğunlaştırdı.

bölge yönetiminin açıklaması:

Semikin, arama çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer arama ve tespit çalışmalarını sürdürüyor.

UKRAYNA&#039;DA YARDIM DAĞITIM NOKTASINA YÖNELİK SALDIRIDA CAN KAYBI 53&#039;E YÜKSELDİ

UKRAYNA'DA YARDIM DAĞITIM NOKTASINA YÖNELİK SALDIRIDA CAN KAYBI 53'E YÜKSELDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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