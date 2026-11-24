Zaporijya'da saldırının bilançosu:

Rus güçlerinin gece saatlerinde düzenlediği saldırıda Ukrayna'nın Zaporijya kentinde sivil yerleşim alanları hedef alındı. Yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü çocuk olmak üzere 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zaporijya Bölge Askeri İdaresi Geçici Başkanı Mykhailo Semikin, saldırıda apartman daireleri, müstakil binalar, ulaşım altyapısı ve araçların zarar gördüğünü açıkladı. Semikin, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

hasarın yerel etkileri:

Yerel yönetim ve acil müdahale ekipleri belirtildiği üzere olay yerine sevk edildi; ilk değerlendirmeler, hem konut hem de altyapı hasarının geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Yaralılar arasında çocukların bulunması, sivillerin hedef alınmasının insanî etkisini ön plana çıkarıyor.

Olayla ilgili resmi açıklamalarda, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve zarar gören yapıların değerlendirilmesiyle enkaz altındakilere ulaşma çabalarının sürdüğü ifade ediliyor.

başka bölgelerdeki iddialar:

Interfax haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumy bölgesindeki insansız hava aracı (İHA) kontrol noktalarını, Starlink uydu terminallerini ve diğer askeri hedefleri vurduğunu aktardı. Haberde, söz konusu saldırılarda askerlerin de hayatını kaybettiği iddiasına yer verildi.

Her iki gelişme, savaşta hem şehir içi sivil altyapının hem de askeri hedeflerin çatışma kapsamına yeniden girdiğini gösteriyor. Resmi kaynaklar ile bağımsız teyitler arasındaki açıklamalar takip ediliyor.

Olayların ardından bölgedeki güvenlik durumu ve insani yardım gereksinimleri, yetkililerce izlenmeye devam ediyor; sağlık ve kurtarma ekipleri yaralılara müdahale ederken hasar tespit çalışmaları sürüyor.

RUS GÜÇLERİNİN UKRAYNA'NIN ZAPORİJYA KENTİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4'Ü ÇOCUK 40 KİŞİ YARALANDI.