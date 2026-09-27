Zara'da hırsızlar 3 saatte 5 iş yerini soydu, çıkarken kapıları kapattılar

Olayın detayları:

Sivas'ın Zara ilçesinde sabah saatlerinde ortaya çıkan hırsızlık zinciri, bölge esnafını tedirgin etti. İddiaya göre iki kişi, 3 saat içinde kapısını zorladıkları 5 iş yerine girerek kasalardaki yaklaşık 65 bin lira değerindeki bozuk parayı aldı. Zanlıların bir iş yerinden de çiğ köfte aldığı güvenlik kayıtlarına yansırken, girişlerde tornavida kullanıldığı görüldü.

Hırsızların iş yerlerini terk ederken kapıları kapatmaları, sabah iş yerlerini açan esnafın delilleri gecikmeli fark etmesine neden oldu. Bu yöntem, olayların uzun süre fark edilmemesine yol açtı ve hırsızların planlı hareket ettiğine işaret etti.

Güvenlik görüntüleri ve esnafın tanıklığı:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların kapıları kısa sürede açmakta zorlanmadığı, bir iş yerinde yaklaşık üç dakika tornavida ile uğraştıktan sonra vazgeçip diğerine geçtiği görülüyor. Görüntülerde iki kişinin hareket ettiği tespit edildi ve emniyet, şahısların il dışından gelmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Sinan Uçurum adlı esnaf, kameraları inceledikten sonra kendi iş yerinde hırsızlık girişimi olduğunu fark ettiğini söyledi. Uçurum, "Olay gece saatlerinde yaşandı. Ben işlerimden dolayı saat 01.30’a kadar beklemiştim. Sabah iş yerine geldiğimde bir şey fark etmedim ama daha sonra Zara’da bir hırsızlık olayının olduğunu duydum. Kameraları izledikten sonra benim iş yerime de hırsızlık girişiminde bulunulduğunu gördüm. Kamera görüntülerinde net olarak hırsız yaklaşık 3 dakika tornavida ile kapıyı açmaya zorlamış. Açamayınca benim iş yerini bırakıp diğer esnaf arkadaşın iş yerine girmiş. Olay yaşandığı için üzgünüz. Esnaf arkadaşlara geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah böyle bir olayın bir daha memleketimizde yaşanmamasını temenni ediyorum. Kameralar her zaman açıktı. Hatta daha önceden gelip alışveriş yapmışlar. İzlediğimiz görüntülerde fark ettik ve emniyet güçlerine bildirdik. Hırsızların bir an önce yakalanmalarını diliyorum" dedi.

Emniyetin çalışması ve esnaf uyarısı:

Olay sonrası emniyet güçleri inceleme başlattı. Kameralardan tespit edilen görüntüler ve esnaf ifadeleri doğrultusunda, zanlıların yakalanması için araştırma sürdüğü bildirildi. Polis, hırsızların olaydan önce iş yerlerini müşteri gibi kontrol ettiğine dair bulgulara da dikkat çekti.

Esnaf temsilcileri, ilçede hırsızlık vakalarının genel olarak düşük olduğu ve bu nedenle güvenlik önlemlerinin genelde asgari düzeyde tutulduğunu belirterek, benzer olayların önüne geçmek için kamera, kilit ve günlük kontrollerin önemine vurgu yaptı. Olayda zarar gören esnafa geçmiş olsun dilekleri iletildi ve zanlıların bir an önce yakalanması beklendiği ifade edildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI