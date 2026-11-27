Operasyon ve gözaltılar:

Alman televizyon kanalı ZDF'nin üç bölümlük belgeseli "Sınır Tanımayan Cinayet" kapsamında yayılan, bir araç içinde silahlı kişilerin röportaj verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Görüntülerde yer alan ve polis ekiplerince suç örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli ilk aşamada yakalandı. Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Soruşturmanın odağı:

Belgeselde İstanbul'da Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yer verildi. Sosyal medyada yayılan silahlı röportaj görüntüleri, emniyetin soruşturmayı derinleştirmesine neden oldu.

Ele geçirilen deliller:

Operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ile 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Silahlı röportajın çekildiği araç ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor ve soruşturma kapsamında ek adımların devam ettiği belirtildi.

RÖPORTAJIN ÇEKİLDİĞİ ARAÇ, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN VATAN YERLEŞKESİ’NDE SERGİLENDİ.