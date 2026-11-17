Ayrılık açıklaması:

Fenerbahçe futbol A takımında uzun yıllar yardımcı antrenörlük yapan Zeki Murat Göle, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kulüple profesyonel yollarının ayrıldığını açıkladı. Göle, yaptıkları işi ve kulübün kendisi için taşıdığı anlamı vurgulayarak duygusal bir veda notu paylaştı.

20 yıllık yolculuk:

Göle, antrenörlük serüveninin 17 Şubat 2007 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Okulunda başladığını belirtti. Altyapıdan A Takıma uzanan süreci ve çeşitli dönemlerde üstlendiği yardımcı antrenörlük ile teknik sorumluluk görevlerini, kariyerinin en değerli deneyimleri olarak nitelendirdi.

Mesajında, kulüpte geçirdiği yaklaşık 20 yıl boyunca hem sevinçler hem de hayal kırıklıkları yaşadığını; ancak her koşulda inanç, enerji ve motivasyonuyla Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çalıştığını ifade etti.

Teşekkür ve veda dilekleri:

Göle, veda mesajında yöneticilere, takım çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Özellikle başkanlar Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran'a, altyapı ve futbol okulu sorumluları Şenol Çorlu ile Hüseyin Dalgıç'a ve yardımcılıklarını üstlendiği Hasan Kemal Özdemir ile Hakan Tecimer'e minnettarlığını iletti.

Ayrıca A Takım döneminde birlikte çalıştığı teknik ekipler için teşekkürlerini sıraladı: İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus, Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Dirk Kuyt. Göle, kulübün emektar personeline, futbolculara, antrenör arkadaşlarına, sportif direktörlere, idari ve sağlık ekiplerine ayrıca gönülden teşekkür ettiğini belirtti.

Mesajını taraftarlara da ayıran Göle, formanın ve armanın ağırlığını hep taraftarın tutkusu sayesinde hissettiğini vurguladı ve Fenerbahçe'nin gelecekte daha nice şampiyonluklar yaşamasını diledi. Veda notunu, içindeki gurur ve hüznü dile getirerek "hakkınızı helal edin" ifadesiyle sonlandırdı.

ZEKİ MURAT GÖLE, FENERBAHÇE'DEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI