Dolar 48,6169 +0,13%
Euro 56,2226 -0,17%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.794,97 -1,40%
EUR/USD 1,1561 -0,35%
Brent Petrol 104,97 +0,34%
--°

Zelenskiy: kritik altyapıya saldırılar sürerken güven yok

Zelenskiy, Rusya'nın anlaşmalara uyma isteğine inanmadıklarını belirtti; ortaklardan kritik altyapı ve gıda tedarik yolları için somut garanti istedi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 20:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Zelenskiy: kritik altyapıya saldırılar sürerken güven yok

Zelenskiy: kritik altyapıya saldırılar sürerken güven yok

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ciddi kuşkularını yineledi. Sosyal medya paylaşımında, ülkesinin ortaklarından kritik altyapının korunmasına dair bağlayıcı garantiler talep ettiğini belirtti.

Zelenskiy'nin değerlendirmesi:

Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya’nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmadı" ifadelerini kullanarak, sahada süregelen saldırıların bu kuşkuyu güçlendirdiğini vurguladı. Başkan, her gün Ukrayna’nın enerji tesisleri, liman altyapısı, lojistik tesisleri ile gıda ve ilaç depolarının hedef alındığını ve bunun halkın günlük yaşamına doğrudan yansıdığını söyledi.

Güvence talebi ve karşılıklı adımlar:

Zelenskiy, ortaklarından Rusya’nın kritik altyapıya ve tedarik yollarına yönelik saldırıları durduracağına dair somut garanti istemiş; buna karşılık Ukrayna’nın da saldırılarını buna uygun şekilde durdurmaya hazır olduğunu kaydetmişti. Amaç, böyle bir anlaşmanın güvenilir ve uzun vadeli olmasını sağlamak ve insanların hayatında gerçek bir etki yaratmaktır.

Ayrıca Zelenskiy, söz konusu düzenlemenin Rusya’daki seçim döneminden sonra bozulmaması gerektiğine dikkat çekti ve bunun savaşın sona ermesine yönelik ilk adımlardan biri olabileceğini belirtti. Başkan, ortaklarından somut adımlar beklediklerini ifade etti. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülkenin enerji tesislerini karşılıklı olarak hedef almama iddiasına yanıt niteliği taşıyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, &quot;UKRAYNA, RUSYA&#039;NIN HERHANGİ BİR ANLAŞMAYA UYMAYA...

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, "UKRAYNA, RUSYA'NIN HERHANGİ BİR ANLAŞMAYA UYMAYA İSTEKLİ OLDUĞUNA İKNA OLMADI" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump uyarısı: İran anlaşma için her yolu deneyecek
images

Trump: ukrayna ve rusya enerji tesislerine saldırmama konusunda uzlaştı
images

Gazi Anadolu Lisesi'nde diyalog: Erdoğan öğretmen ve öğrencilerle bir arada
images

MHP'den Vezirköprü'ye ziyaret: yeni ilçe başkanına başarı ve birlik mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tahliyelerle sonuçlanan ilk duruşma: suikast davasında 6 sanık serbest bırakıldı

Tunceli'de okullarda ilk gün kapsamlı gıda denetimi

silivri açıklarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Ümraniye'de çatıda başlayan yangın üç gecekonduyu büyük maddi hasara uğrattı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi