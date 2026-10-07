Zelenskiy: Putin’e doğum günü hediyesi olarak nitelendirdiği saldırılarda 11 kişi öldü

Zelenskiy gece saldırılarını değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın gece düzenlediği saldırılarda ülke genelinde 70 füze ve çok sayıda insansız hava aracı kullanıldığını açıklayarak, saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Zelenskiy, saldırının enerji altyapısına yöneldiğini ve hava savunma ihtiyacının kritik olduğunu vurguladı.

pryluky'deki saldırı ve kurtarma çalışmaları:

Zelenskiy, Çernihiv bölgesindeki Pryluky'de beş katlı bir konut binasının vurulduğunu belirtti. Olayda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı ve yaralılar arasında 5 çocuğun bulunduğu ifade edildi. Yetkililer enkaz altında kalan olası kişileri aramak için ilk müdahale ekiplerinin kesintisiz çalıştığını açıkladı.

diğer kentlerde hasar ve can kaybı:

Zelenskiy, Dnipro'da beş apartman binası ve Kremenchuk'ta dört yüksek katlı binanın zarar gördüğünü, bu saldırılarda 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığını söyledi. Zaporijya'da bir yüksek katlı binanın İHA saldırısında hasar gördüğü, Kyiv'de 2 kişinin, Oleksandriya'da ise 2 kişinin öldüğü bildirildi. Genel tabloya göre gece Kyiv ile birlikte 12 bölgedeki altyapının hedef alındığı belirtildi.

altyapı hedef alındı, hava savunma ihtiyacı öne çıktı:

Zelenskiy, saldırıların ana hedefinin enerji altyapısı olduğunu vurgulayarak Rusya'nın çoğunluğu balistik olmak üzere füzeler ve Şahed tipi İHA'lar kullandığını kaydetti. Hava savunmasının tamamının füzeleri engelleyemediğini, balistik füzelerin hâlâ en büyük tehdit olmaya devam ettiğini ifade etti. Bu nedenle Ukrayna'nın semalarını koruyabilecek Patriot türü sistemlere yoğun ihtiyaç duyduklarını tekrar etti ve desteğe teşekkür etti.

ukrayna'nın misillemesi ve hedef vuruldu:

Zelenskiy, Ukrayna’nın Rusya’daki bazı hedeflere de misilleme yaptığı bilgisini paylaştı. Açıklamaya göre son 24 saatte Rusya'nın savaş yürütmesine katkı sağlayan dört hedef vuruldu: Perm, Samara ve Astrahan bölgelerindeki 2 petrol tesisi ve bir eğitim sahası. Ayrıca Karadeniz'de de bir karşılık verildiği belirtildi. Zelenskiy bu eylemleri, Rus saldırılarına verilen haklı karşılıklar olarak nitelendirdi.

Savaşın karşılıklı saldırılarla yaklaşık 5 yıldır devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi ve arama-kurtarma çalışmaları ile hava savunması ve altyapı korumasına dönük taleplerin sürdüğü vurgulandı.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, "PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ" İFADELERİNİ KULLANDIĞI AÇIKLAMASINDA, RUSYA'NIN UKRAYNA GENELİNİ 70 FÜZE VE ÇOK SAYIDA İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) İLE HEDEF ALDIĞINI BELİRTEREK, SALDIRILARDA EN AZ 11 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI.