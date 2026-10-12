Zelenskiy yandex merkezlerine yönelik misillemeyi, enerji ateşkesi ve tahıl riskini değerlendirdi

Varşova Güvenlik Forumu'ndaki değerlendirme:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya'da düzenlenen Varşova Güvenlik Forumu'na video konferansla katılarak savaşın hem askeri hem de sivil sonuçlarına dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Konuşmasına, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilan ettiği enerji ateşkesi duyurusuna ilişkin yorumla başlayan Zelenskiy, bunun "beklenmedik ama çok önemli" olduğunu söyledi ve duyurunun ardından Rusya tarafından Harkiv'deki bir elektrik santraline yönelik saldırı düzenlendiğini belirtti.

Trump duyurusu ve ateşkes beklentisi:

Zelenskiy, Trump’ın paylaşımını ele aldıktan sonra Rusya’nın enerji altyapısına saldırılarının devam ettiğini vurguladı: "Trump’ın paylaşımını hemen ardından Rusya, Harkov’daki bir elektrik santraline hedefli bir saldırı düzenledi ve enerji sistemlerimize daha fazla zarar verdi." Zelenskiy, Ukrayna tarafının enerji ateşkesi fikrini anında desteklediğini ve Rusya'nın da buna uyması halinde karşılık vermeyeceklerini söyledi. "Enerji ateşkesine uymaya hazırız" ifadesiyle, karşılıklılık şartını ön plana koydu.

Ateşkesin uygulanması halinde bunun savaşın bitirilmesi yolunda büyük bir adım olacağına dikkat çekti ve ABD'nin arabuluculuğuna teşekkür ederek, Rusya'nın teklifi kabul ettiğini göstermesi gerektiğini belirtti.

Yandex merkezleri ve sosyal medyaya etkisi:

Konuşmada öne çıkan bir diğer nokta, Ukrayna'nın Rusya'nın veri merkezlerine yönelik operasyonlarına verdiği karşılık oldu. Zelenskiy, operasyonların Yandex veri merkezlerine ulaştığını ve bunun sosyal medya ortamında hemen hissedilen bir rahatlama yarattığını söyledi: "Saldırılarımız Yandex veri merkezlerine ulaştığında, birçok sosyal medya platformunda nefes almak birdenbire biraz daha kolaylaştı. Çok sayıda insan bunu fark etti. Nefret, kutuplaşma ve provokasyonlar azaldı. Çünkü botlar azalmıştı."

Bu sözler, Ukrayna tarafından yürütülen siber ve fiziksel operasyonların dijital yüzü ve etkileri hakkında açık bir kabullenme niteliğinde. Zelenskiy, bu tür adımların Rusya üzerindeki baskının parçası olduğunu ve enerji altyapısına yönelik uzun menzilli saldırıları durdurmaları halinde misillemeyi sonlandırabileceklerini ekledi.

Seçimler, dizel anlaşmaları ve enerji güvenliği:

Ukrayna'da seçimlerin şu koşullarda mümkün olmadığına dikkat çeken Zelenskiy, "Ukrayna’da seçimlerin güvenlik açısından imkansız olduğu açık. Gece gündüz saldırılara maruz kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Ateşkes sağlanması durumunda ise parlamentoyla çalışarak seçim düzenlemeleri için mevzuat ve anayasa değişikliklerine gidebileceklerini söyledi.

ABD’nin Rusya’dan dizel alımı kararına ilişkin soruya yanıtında ise Zelenskiy, bu düzenlemenin doğru olmadığını savundu ve söz konusu miktarın küresel piyasada belirgin bir etki yaratmayacağını belirtti. Bunun yerine ABD ile Ukrayna arasında dizel tedariki konusunda bir anlaşma teklif ederek enerji altyapısına yönelik koruma karşılığında misilleme yapılmayabileceğini önerdi: "Bizim için önemli olan elektrik. Enerji şebekemizin korunmasını garanti edebilirlerse, onların dizel altyapısına misilleme yapmayız."

Tahıl krizi uyarısı:

Zelenskiy, konuşmasında gıda tedarikinin tehlikede olduğuna dair güçlü bir uyarıda bulundu. Deniz yollarının engellenmesinin milyonlarca tonluk ihracatı etkilediğini ve bunun iki-üç ay içinde Afrika, Asya ve Orta Doğu pazarlarında ciddi gıda sıkıntısına yol açabileceğini belirtti. Bu durumu tarihsel bir karşılaştırmayla "yeni bir Hürmüz" benzetmesiyle nitelendirdi ve enerji kadar gıda tedarikinin de küresel güvenlik açısından kritik olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, savaşın Ukrayna halkı için büyük bir sınav olduğunu ve tek çıkış yolunun çatışmanın sona erdirilmesi olduğuna dikkat çekti: "Şu anda Rusya’nın bu savaşı sona erdirmek istediğine dair bir işaret görmüyoruz."

Polonya'dan sert uyarılar:

Forumun açılışında konuşan Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Rusya'nın gerilimi azaltmak, ateşkes veya barış peşinde olmadığı görüşünü yineledi. Tusk, Rusya'nın hakimiyet kurma amacını ve Avrupa güvenlik mimarisini yıkma niyetini vurgulayarak, dostlarını daha güçlü yaptırımlara ikna etmeye çalışacağını belirtti.

Tusk, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarla gelinen noktayı örnek göstererek, "Her seferinde aynı şey oluyor. Rusya’nın gerilimi azaltmakla, ateşkesle ve barışla ilgilenmediğinden eminim" dedi ve Avrupa’nın savunmaya yatırım yaparak saldırganı durdurması gerektiğini ekledi.

Varşova Güvenlik Forumu'ndaki konuşmalar, hem Ukrayna liderliği hem de bölgesel ortaklar tarafından Rusya'ya yönelik baskının sürdürüleceği ve enerji ile gıda güvenliğinin küresel etkilerinin hassasiyetle izleneceği mesajını bir arada verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Rusya’nın veri merkezlerine yönelik operasyonlarına karşılık vererek Yandex veri merkezlerini vurduğunu söyledi.