Zelenskiy'den ABD'ye sitem: dürüst, açık ve güçlü ortaklık istiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra'da İngiltere Başbakanı Burnham ile bir araya geldi. Ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna yönetimi üzerindeki baskısının arttığı bir döneme denk geldi ve Zelenskiy, toplantıda hem destek mesajları aldı hem de ABD'ye sitemlerini dile getirdi.

karşılama ve İngiltere'nin desteği:

Burnham, Zelenskiy'i Başbakanlık konutunda sıcak bir törenle karşıladı ve lideri tören kıtasıyla onurlandırdı. Burnham, Ukrayna'nın ağır bombardıman altındaki durumuna dikkat çekerek, "Arkanızdayız ve bu değişmeyecek" dedi ve İngiltere'nin yardımını sürdürme sözü verdi.

Burnham, İngiltere yapımı hava savunma sistemlerinin teslimatının hızlandırılacağını belirtti ve bunların "en yakın zamanda konuşlandırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bu dayanışma için teşekkür ederek İngiltere'yi Ukrayna'nın "tarihteki en güçlü ortaklarından biri" olarak nitelendirdi.

ateşkes ve Rus saldırıları üzerine değerlendirmeler:

Zelenskiy, Rusya'nın enerji ateşkesine uymadığını ve sivil kayıpların sürdüğünü vurguladı. Ukrayna lideri, "Rusya’nın gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğü açık. Biz her türlü ateşkese hazırız" diyerek Ukrayna'nın barışa yönelik hazır bulunduğunu yineledi ve bunun başından beri söylenmekte olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Zelenskiy, ABD ile ortaklıklarında güven ve açıklık talep etti; toplantıda dikkat çektiği ifade şu şekildeydi: "Yalnızca dürüst, açık ve güçlü ortaklar olmak istiyoruz". Bu sözler, görüşmenin diplomatik zemindeki hassasiyetini ortaya koydu.

Starlink iddiaları ve istihbarat endişeleri:

Zelenskiy, görüşmede Starlink'in Ukrayna ordusuna sunduğu uydu internet hizmetinde yaşanan sorunları ve bunun istihbarata etkilerini gündeme getirmek istediğini söyledi. ABD basınında yer alan haberlere göre Ukraynalı yetkililer, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i Starlink hizmetlerini kısıtlayarak ülkenin savunma kapasitesini zayıflatmakla suçladı.

Ukraynalı yetkililer ayrıca, Rusya'nın son yoğun balistik saldırılarından önce müttefiklerinden beklenen erken uyarıyı alamadıklarını belirtmişti. Gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’ya yönelik istihbarat paylaşımının devam ettiğini söylemesiyle eş zamanlı olarak gündeme geldi.

Toplantı, hem İngiltere'nin açık destek taahhüdünü hem de Ukrayna'nın müttefikleriyle ilişkilerinde şeffaflık ve güven beklentisini gündeme taşıdı. Zelenskiy'nin mesajları, özellikle Starlink ve istihbarat konusundaki kaygılar nedeniyle diplomasi cephesinde yeni tartışmaları tetikledi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI BURNHAM, BAŞKENT LONDRA’DAKİ BAŞBAKANLIK KONUTUNDA UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY İLE BİR ARAYA GELDİ. ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN UKRAYNA YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRDIĞI BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ZİYARETTE ZELENSKİY, BURNHAM TARAFINDAN SICAK BİR ŞEKİLDE KARŞILANDI.