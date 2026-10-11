Zelenskiy'den barış çağrısı: 60 günlük ateşkes verin, biz seçim yaparız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD merkezli ABC News'e verdiği röportajda, Rusya ile karşılıklı olarak sağlanacak 60 günlük bir ateşkesi kabul etmeleri halinde ülkede güvenli ve adil seçim düzenleyebileceklerini belirtti. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek 'bize iki ay verin' çağrısı yaptı.

Zelenskiy'in teklifi:

Röportaj sırasında Zelenskiy, tarafların 60 gün sürecek bir tam ateşkesi hayata geçirmesi halinde seçimlerin mümkün olacağını ve Ukrayna halkının liderini kendisinin belirleyeceğini vurguladı. Ukraynalı lider, enerji piyasalarındaki küresel hareketliliğe de değinerek, 'herkesin akaryakıt fiyatlarının Orta Doğu bölgesindeki savaş nedeniyle yükseldiğinin farkında olduğu bir dönemde artan fiyatlardan Ukrayna'yı suçlamak kolay' ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları sonlandırması halinde kendilerinin de Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef almayı durduracaklarını söylemişti. Bu yaklaşım, ateşkes ve enerji güvenliği arasındaki doğrudan bağlantıya dikkat çekiyor.

Trump'ın eleştirisi ve yakıt anlaşması:

ABD Başkanı Donald Trump ise kısa süre önce Zelenskiy'i Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü için sert biçimde eleştirdi. Trump, Zelenskiy'i dizel hedeflerini vurduğu için uyarmış, 'Zelenskiy'e istediğini yap ama dizel yakıtı hedef alma' diyerek bunun küresel piyasalarda sorun yaratacağını söyledi ve Ukrayna'ya yeni bir lider seçilmesi önerisinde bulundu.

Aynı zamanda Trump, 9 Ekim'de Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucu Rusya'nın dünya piyasalarına yakıt sağlayacağını açıkladı; buna göre Rusya derhal 300 bin ton dizel tedarik edecek, Kasım ayında 500 bin ton, ardından 1 milyon ton daha ve kısa sürede ayrıca 3 milyon ton civarında ek tedarik sağlanabileceği belirtildi. Trump, tarafların enerji ateşkesi ilan ettiğini de duyurdu.

Gerek Zelenskiy'in teklifinde gerek Trump'ın açıklamalarında öne çıkan unsur, savaşın seyrine bağlı olarak hem güvenlik hem de enerji arzının birbirine bağımlı hale gelmiş olması. Zelenskiy'in çağrısı, sahada gözle görülür bir ateşkes ve ardından siyasi süreç başlatılması önerisini içeriyor; Trump'ın ifadeleri ise hem eleştiri hem de bölgesel enerji dengelerine dair taahhütleri kapsıyor.

Gelişmeler, savaşın hem siyasi hem ekonomik boyutlarının uluslararası aktörlerin açıklamalarıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Zelenskiy'nin 'iki aylık ara' talebi, uygulanabilirliği ve tarafların buna tepkisi açısından önümüzdeki dönemde izlenecek en kritik noktalardan biri olacak.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, RUSYA İLE 60 GÜNLÜK BİR ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILMASI HALİNDE ÜLKEDE SEÇİM DÜZENLEYEBİLECEKLERİNİ BELİRTEREK, "RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’İ BİLGİLENDİRİN, BİZE İKİ AY VERİN. 60 GÜNLÜK BİR TAM ATEŞKES SAĞLAYIN; BİZ DE SEÇİM DÜZENLERİZ" DEDİ.