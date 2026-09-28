Zengen-Gülkaya yolunda kafa kafaya çarpışma: ölü sayısı üçe yükseldi

Karaman'da, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda birden fazla kişi yaralandı ve bazıları yoğun bakımda tutuluyor.

kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki sürücü Hasan Ali T. idaresindeki 70 ADE 110 plakalı Peugeot marka otomobil ile 63 yaşındaki sürücü Ali Koraşoğlu yönetimindeki 42 BET 520 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddeti nedeniyle araçlarda önemli hasar oluştu.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 42 BET 520 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Koraşoğlu ile diğer araçtaki yolcu Abdulkadir Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dudu Koraşoğlu (61) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar arasında Hasan Ali T., Gamze K. (31), Ahmet S. (29) ve Serkan Ö. (23) bulunuyor. Yaralılardan Hasan Ali T. ile Serkan Ö.'nün yoğun bakım ünitesindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ. (ARŞİV)