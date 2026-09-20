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Zengezur koridoru Erzurum'da ekonomik ve lojistik rotaları yeniden tanımlıyor

ER-VAK'ın 30. Sultan Sekisi Toplantısı'nda Zengezur Koridoru'nun Erzurum ve Doğu Anadolu'ya sağlayacağı ekonomik, lojistik fırsatlar ile olası riskler tartışılacak.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zengezur koridoru Erzurum'da ekonomik ve lojistik rotaları yeniden tanımlıyor

Sultan Sekisi Toplantısı 30. yılında Zengezur koridorunu masaya taşıyor

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) tarafından düzenlenen geleneksel Sultan Sekisi Toplantıları 30. yılında bölge için kritik bir gündemi tartışacak: Zengezur Koridoru. Toplantı, Erzurum ve Doğu Anadolu'nun ekonomik, sosyal ve stratejik geleceğine doğrudan etki edebilecek koridorun yaratacağı fırsatları ve beraberinde getirebileceği tehditleri kapsamlı biçimde ele almayı amaçlıyor.

Kapsamlı fırsatlar:

Panelde, Zengezur Koridoru'nun oluşturabileceği yeni ticaret güzergâhları, ihracat olanakları ve lojistik avantajlar üzerinde durulacak. Koridorun hayata geçirilmesiyle ulaşım ağlarında meydana gelebilecek iyileşmelerin, bölgesel ekonomik hareketliliği hızlandırarak Erzurum'un lojistik ve ticaret merkezleri açısından konumunu güçlendirebileceği tartışılacak. Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan başta olmak üzere Kafkasya ve Orta Asya arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesinin bölge ekonomisine yapacağı katkılar incelenecek.

Muhtemel riskler ve atılması gereken adımlar:

Toplantı yalnızca fırsatları değil, koridorun getirebileceği riskleri de gündeme alacak. Altyapı yetersizlikleri, rekabet koşulları, lojistik kapasitenin planlanması ve bölgesel entegrasyonun sürdürülebilir kılınması gibi konular uzmanların değerlendireceği başlıklar arasında olacak. Panelde, Erzurum'un bu süreçten daha fazla yararlanabilmesi için kentin ekonomik ve lojistik potansiyelinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve fırsatların kalıcı kazanımlara nasıl dönüştürülebileceği yönünde somut adım önerileri ele alınacak.

Etkinlik, ER-VAK ev sahipliğinde; Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti paydaşlığında düzenlenecek. Panel formatındaki oturumda koridorun bölgesel ticaret, ulaşım ve ekonomik ilişkiler üzerindeki etkileri farklı açılardan değerlendirilerek katılımcılara yol gösterici bir perspektif sunulması hedefleniyor.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Kerem Karabulut (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı) üstlenecek. Panelistler arasında DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmayıl Hacıyev, Prof. Dr. Dilek Özdemir (Atatürk Üniversitesi) ve Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu (Kafkas Üniversitesi) yer alacak.

Toplantı, 2 Ekim 2026 Cuma günü DAİB 1. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Polat Konferans Salonunda gerçekleştirilecek; oturumun ardından plaket takdimi, kapanış ve ikram programı ile sona erecek.

ER-VAK’IN GELENEKSEL SULTAN SEKİSİ TOPLANTISI’NIN 30’UNCUSUNDA ZENGEZUR KORİDORU’NUN ERZURUM VE...

ER-VAK’IN GELENEKSEL SULTAN SEKİSİ TOPLANTISI’NIN 30’UNCUSUNDA ZENGEZUR KORİDORU’NUN ERZURUM VE BÖLGEYE ETKİLERİ ELE ALINACAK. PANELDE KORİDORUN OLUŞTURACAĞI FIRSATLAR, OLASI TEHDİTLER VE ERZURUM’UN BU SÜREÇTE ÜSTLENEBİLECEĞİ ROL MASAYA YATIRILACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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