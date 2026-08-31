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Zengibar'da başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde 73'üncüsü düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri'nde 415 sporcu mücadele etti; ağır sıklette Feyzullah Aktürk başpehlivan oldu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Zengibar'da başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu

Zengibar Karakucak güreşleri son gününde başpehlivan belirlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında yapılan müsabakalar, er meydanında heyecanlı anlara sahne oldu. Toplam 20 kategoride mücadele eden 415 sporcu arasında ağır sıklet finalini kazanan Feyzullah Aktürk, organizasyonun başpehlivanı oldu.

Kıyasıya mücadele er meydanında:

Festivalin son gününde Darende Güreş Sahası'nda sabah saatlerinde başlayan güreşler, Türkiye'nin farklı illerinden gelen pehlivanların katılımıyla gün boyu sürdü ve saat 19.00'a kadar devam etti. Ağır sıklet final müsabakasında Feyzullah Aktürk, Ruşen Arda Güler'i mağlup ederek birinciliğe uzandı. Aynı kategoride Yunus Emre Yıldız ve Ali Börkoğlu üçüncülüğü paylaşırken, er meydanında dereceye girebilmek için sporcular büyük çaba gösterdi.

Gelenek, birlik ve kutlama:

Festivalin son gününde müsabakaları takip eden Malatya Valisi Seddar Yavuz, 73 yıllık geleneğin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla düzenlendi; Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt üç gün boyunca ilçenin kültürünün, geleneklerinin ve birlik beraberliğinin yaşatıldığını belirtti.

Bozkurt, güreşin yalnızca kuvvet mücadelesi olmadığını, aynı zamanda cesaret, sabır, ahlak, disiplin ve mertliğin sembolü olduğunu ifade etti. Organizasyonu izleyenler arasında AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanları ve güreş severler yer aldı.

73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, müsabakaların tamamlanmasının ardından sona erdi ve geleneksel er meydanı geleneği bir yıl daha yaşatılmış oldu.

ZENGİBAR KARAKUCAK GÜREŞLERİ’NİN BAŞPEHLİVANI FEYZULLAH AKTÜRK

ZENGİBAR KARAKUCAK GÜREŞLERİ’NİN BAŞPEHLİVANI FEYZULLAH AKTÜRK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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