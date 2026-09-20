Dolar 48,7874 +0,06%
Euro 56,0556 +0,09%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.930,64 -0,14%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 97,57 -1,73%
--°

Zerzevan kalesinde tarihle müziğin buluşması: senfonik Diyarbakır türküleri

Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen konser, Diyarbakır türkülerini senfonik düzenlemelerle Türkçe ve Kürtçe seslendirdi; protokol ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Zerzevan kalesinde tarihle müziğin buluşması: senfonik Diyarbakır türküleri

Zerzevan kalesinde senfonik Diyarbakır türkülerine yer verildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi, müzik ve tarihin iç içe geçtiği bir geceye sahne oldu. Bölgenin bilinen türkülerinden oluşan program, senfonik düzenlemelerle sunularak hem yerel hem de klasik müzik dinleyicilerinin ilgisini çekti.

etkinliği düzenleyen kurumlar ve sponsorlar:

Konser, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından organize edildi. Etkinliğe Diyarbakır Valiliği, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ceylan Karavil Park AVM ve Dicle Elektrik sponsor oldu. Program, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan yaklaşık 3 bin yıllık Zerzevan Kalesinin tarihî atmosferinde gerçekleştirildi.

sahne, repertuar ve katılımcılar:

Konserde sahne alan isimler arasında Bedri Ayseli, Emin Taşkın, Kadir İpek, Rojin, Pınar Ayhan, Senem Akdemir ve Emre Sınanmış yer aldı. Sanatçılar, seçtikleri parçaları hem Türkçe hem de Kürtçe olarak seslendirerek bölgenin kültürel zenginliğini vurguladı.

Etkinlik törenine Diyarbakır milletvekilleri, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zerzevan Kalesi gibi tarihî bir mekânda düzenlenen konser, yerel müziğin korunması ve tanıtılması bakımından sembolik bir etkinlik olarak değerlendirildi.

DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE BULUNAN ZERZEVAN KALESİNDE, SENFONİK DİYARBAKIR TÜRKÜLERİ KONSERİ...

DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE BULUNAN ZERZEVAN KALESİNDE, SENFONİK DİYARBAKIR TÜRKÜLERİ KONSERİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İpek Yolu'nun ezgileri Ankara'da sahne aldı
images

Alacafest finali: İsmail Altunsaray ile türkü şöleni ve birlik vurgusu
images

Ayvalık'ın kurtuluş etkinliğinde 100 rahvan at kıyasıya yarıştı
images

Akşehir'in milli mücadele mirası iki ay onarımda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı