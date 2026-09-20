Zerzevan kalesinde tarihle müziğin buluşması: senfonik Diyarbakır türküleri

Zerzevan kalesinde senfonik Diyarbakır türkülerine yer verildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi, müzik ve tarihin iç içe geçtiği bir geceye sahne oldu. Bölgenin bilinen türkülerinden oluşan program, senfonik düzenlemelerle sunularak hem yerel hem de klasik müzik dinleyicilerinin ilgisini çekti.

etkinliği düzenleyen kurumlar ve sponsorlar:

Konser, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından organize edildi. Etkinliğe Diyarbakır Valiliği, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ceylan Karavil Park AVM ve Dicle Elektrik sponsor oldu. Program, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan yaklaşık 3 bin yıllık Zerzevan Kalesinin tarihî atmosferinde gerçekleştirildi.

sahne, repertuar ve katılımcılar:

Konserde sahne alan isimler arasında Bedri Ayseli, Emin Taşkın, Kadir İpek, Rojin, Pınar Ayhan, Senem Akdemir ve Emre Sınanmış yer aldı. Sanatçılar, seçtikleri parçaları hem Türkçe hem de Kürtçe olarak seslendirerek bölgenin kültürel zenginliğini vurguladı.

Etkinlik törenine Diyarbakır milletvekilleri, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zerzevan Kalesi gibi tarihî bir mekânda düzenlenen konser, yerel müziğin korunması ve tanıtılması bakımından sembolik bir etkinlik olarak değerlendirildi.

DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE BULUNAN ZERZEVAN KALESİNDE, SENFONİK DİYARBAKIR TÜRKÜLERİ KONSERİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.