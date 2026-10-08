Zeugma'da miras ve lezzet buluştu: geleneksel sanatlar ve atölyeler öne çıktı

Zeugma Mozaik Müzesi festivalin merkezi olarak öne çıktı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep’in kültürel mirasını görünür kılan etkinliklerin önemli bir kısmı Zeugma Mozaik Müzesi çatısı altında toplandı. Müzede açılan sergiler, uygulamalı atölyeler ve çocuk programları, ziyaretçilere kentin yaşayan geleneksel üretim tekniklerini ve kültürel birikimini yakından tanıma fırsatı sundu.

Yaşayan miras sergisi:

Müzede ziyarete açık olan "Yaşayan Miras: Gaziantep" sergisi; Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerini bir araya getirdi. Sergide yemenicilik, bakırcılık, kutnu kumaşı, mozaik, Antep işi, tespih yapımı ile beraber hat sanatları örnekleri olarak hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, katı’ ve cilt sanatı örnekleri sergilendi. Bu çeşitlilik, Gaziantep’in yalnızca gastronomi değil, el sanatları açısından da güçlü bir mirasa sahip olduğunu gösterdi.

Geleneksel sanatlar atölyeleri:

Uygulamalı atölyeler, tekniğin aktarılmasına odaklandı. Feray Terlemez tarafından yürütülen Kutnu Dokuma Atölyesinde, saray kumaşı olarak anılan kutnu kumaşının üretim süreci adım adım tanıtıldı; katılımcılar dokuma tezgâhında kumaşın ortaya çıkışını gözlemledi. Diğer yandan Ülkü Akın önderliğindeki Antep İşi Atölyesinde, geleneksel nakışın incelikleri uygulamalı biçimde aktarıldı; katılımcılar, kumaş ipliklerinin sayılarak çekilmesi ve oluşan boşlukların farklı iğne teknikleriyle işlenmesi süreçlerini deneyimledi.

Çocuk programları ve kültürel farkındalık:

Müzedeki Kültür Koruyucuları programı, çocukları kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler sundu. Program kapsamında çocuklara, yaşadıkları coğrafyanın tarihsel ve kültürel zenginlikleri hikâyeleştirilerek anlatıldı ve el sanatlarının temel uygulamalarına dair kısa atölye çalışmalarına katılma imkanı verildi.

Gastronomi atölyesi: omaç tanıtımı:

Festivalin gastronomi ayağında ise Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde, Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "Gaziantep’in Yöresel Lezzeti Omaç" atölyesi gerçekleştirildi. Katılımcılar, omaçın geleneksel tarifini uygulamalı olarak öğrenirken Gaziantep mutfağının kuşaktan kuşağa aktarılan sunum ve pişirme teknikleri hakkında bilgi edindi. Etkinlik, kentin hem somut hem de somut olmayan kültürel mirasının bir arada ele alındığı disiplinler arası bir tanıtım niteliği taşıdı.

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ, SERGİLERDEN GELENEKSEL SANAT ATÖLYELERİNE, ÇOCUKLARA YÖNELİK PROGRAMLARDAN KÜLTÜREL MİRAS ETKİNLİKLERİNE UZANAN ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.