Zeytin hasadı şenliği engelli ailelere hem neşe hem kazanç getirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden üretim ve dayanışma odaklı hasat

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca Belenbaşı'ndaki belediyeye ait zeytinlikte gerçekleştirilen Zeytin Hasadı Şenliği, bu yıl da engelli yurttaşları ve ailelerini doğayla buluşturdu. Etkinliğe 300 engelli ve aileleri katıldı; katılımcılar ağaçlardan kendi elleriyle zeytin topladı ve topladıkları ürünleri evlerine götürerek işleyecekler.

Organizasyon, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlendi. Belediye yetkilileri etkinliği, engelli bireylerin sosyal yaşama dâhil edilmesi ve üretime katılmalarının teşvik edilmesi açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi.

üretmenin ve paylaşmanın mutluluğu:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş, etkinliğin amacını şöyle özetledi: "Engelli yurttaşlarımız ve onlara bakım verenlerle belediyemizin arazisindeki zeytinleri toplamak için buluştuk. Böylece hem ailelerin ekonomisine destek sunuyor hem de sosyal etkileşim sağlıyoruz." Ütaş, katılımcıların topladıkları zeytinleri evlerine götürüp kuracaklarını ve zeytinin önemi hakkında bilgilendirildiklerini de vurguladı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Derya Cansoy ise etkinliğin birçok katılımcı için yeni deneyimler sunduğunu belirtti. Cansoy, first kez zeytin ağacına dokunanların olduğunu, doğayla iç içe sosyal bir gün geçirdiklerini ve hasadın verimli geçtiğini ifade etti.

ailelere nefes alma ve sosyalleşme fırsatı:

Etkinlik, yalnızca üretime katkı sağlamakla kalmadı; ailelere yoğun günlük yaşamdan uzaklaşıp birlikte vakit geçirme imkânı sundu. Buca Belenbaşı Mahallesi Muhtarı Faruk İlhan katılımdan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Onların da üretimde yer alması çok değerli ve kıymetli. Bu tür organizasyonların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Katılımcı ailelerden gelen yorumlar da etkinliğin etkisini gösterdi. Oğlu Ali Hamza ile etkinliğe katılan Mahire Yağız şunları söyledi: "Çok güzel bir etkinlik. Oğlum da burada olmaktan dolayı son derece mutlu. Burası bizim nefes almamızı da sağlıyor. Çocuklarımız burada sosyalleşiyor, güzel zaman geçiriyor." Benzer şekilde Miraç Asaf Yalçın topladığı zeytinleri annesine hazırlatıp tüketeceğini belirtti.

toplanan zeytinler sofralara bereket taşıyacak:

Etkinlikte toplanan zeytinler, katılımcıların evlerine giderek işlenmek üzere götürülecek; böylece hem aile içi dayanışma güçlenecek hem de mutfak bütçelerine katkı sağlanacak. Mübeccel Yaşar kızının sosyalleşmesi ve ekonomik katkı nedeniyle memnuniyetini dile getirirken, Birgül Keskin doğayla iç içe olmanın çocuklara iyi geldiğini vurguladı: "Zeytini kendimiz toplayarak aynı zamanda evimize de katkı sunuyoruz. Kızım zeytini topluyor, kendi hazırlıyor. Yerken daha mutlu oluyor."

Belediyenin düzenlediği bu tür etkinlikler, engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi, ailelerin birlikte vakit geçirmesi ve yerel üretimin desteklenmesi açısından örnek teşkil ediyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ZEYTİN HASADI ŞENLİĞİ’NDE, ZEYTİN DALLARINA UZANAN ELLER BU KEZ YALNIZCA MEYVELERİ DEĞİL, MUTLULUĞU DA TOPLADI.