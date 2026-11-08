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Zeytin odunlarından hayat bulan 800 çeşit mutfak eşyası

Marangoz Hakan Cin, Burhaniye'de eski zeytin odunlarını atölyesinde değerlendirip antibakteriyel 800 çeşit mutfak gereci üretiyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Zeytin odunlarından hayat bulan 800 çeşit mutfak eşyası

Atölyeden festivale:

Burhaniye'de düzenlenen 21. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliğinde, marangoz Hakan Cin'in zeytin odunlarından ürettiği mutfak gereçleri ilgi odağı oldu. Standında sergilenen ürünler ziyaretçilerin beğenisini topladı ve üretimin merkezinin Pelitköy Mahallesi'ndeki atölye olduğu vurgulandı.

Sürdürülebilir zanaat ve çeşitlilik:

55 yaşındaki Hakan Cin, 40 yıllık marangoz tecrübesini kullanarak son 7 yıldır eski sobalarda kullanılan zeytin odunlarını değerlendiriyor. Usta, atölyede 800 çeşit ürünü, mutfak gereçlerinden masa ve sandalyeye kadar uzanan geniş bir yelpazede ürettiklerini aktardı.

Cin, zeytin odununun doğal yapısının ve doğru işleme tekniklerinin ürünleri antibakteriyel hale getirdiğini belirtti. El işçiliğiyle hazırlanan bu parçalar hem estetik hem de dayanıklı özellikleriyle öne çıkıyor; aynı zamanda atık odunların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Usta, üretimin yalnızca yerel pazara yönelik kalmadığını, zaman zaman yurt dışına da ürün gönderimi yaptıklarını söyledi. Festivaller ve stantlar aracılığıyla tanıtım yapmanın talep ve farkındalık yaratmada etkili olduğunu ifade etti.

HAKAN CİN VE STANDI

HAKAN CİN VE STANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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