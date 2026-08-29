Zeytinburnu kazasının araç içi kaydı: şoförün son anları

kazanın araç içi görüntüleri:

İstanbul Zeytinburnu'nda dün meydana gelen kazaya ilişkin İETT otobüsünün araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs sürücüsünün önünde seyreden otomobile çarpmamak için yaptığı ani manevra ve sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek sitenin bahçe duvarına çarpması kaydedildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi yaralandı.

görüntüde görülenler:

KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kayıtlarının incelenmesinin ardından, otobüsün önüne geçerek sürücünün dikkatini dağıttığı iddia edilen otomobilin sürücüsü R.S.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araç içi kayıtları, şoförün çarpışmayı önlemeye çalıştığını ancak manevra sonrası kontrolü tekrar sağlayamadığını açıkça gösteriyor.

soruşturma ve beklentiler:

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yetkililerin KGYS ile araç içi kamera kayıtlarını birlikte değerlendirdiği bildirildi. Görüntüler olay anına dair önemli bir görsel kayıt sağlarken, adli ve idari incelemeler tamamlandıkça kazanın nedenine ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

ZEYTİNBURNU’NDAKİ İETT KAZASININ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI