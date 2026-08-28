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Zeytinburnu sahil yolunda İETT otobüsünde kontrol kaybı sonucu kaza

Zeytinburnu Sahil Yolu'nda sürücünün kontrolü kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıktı; kazada yaralananlar olduğu ve çok sayıda acil ekip sevk edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu sahil yolunda İETT otobüsünde kontrol kaybı sonucu kaza

Zeytinburnu sahil yolunda İETT otobüsü yoldan çıktı

Zeytinburnu Sahil Yolu'nda bir İETT otobüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığı ve kaza yaptığı bildirildi. Olayda yaralananlar olduğu aktarıldı.

Kaza ve ilk müdahale:

Sürücünün kontrolü kaybetmesiyle gerçekleşen kazada otobüs, yoldan çıkarak durdu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra gerekli taşıma işlemlerini yönlendirdi.

Güvenlik ve trafik çalışmaları:

Bölgedeki yetkililer, kaza sonrası güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemesi için çalışma başlattı. Polis ekipleri alanda güvenliği sağlayıp trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirdi ve itfaiye ekipleri olası risklere karşı önlem aldı.

Olayla ilgili detaylı bilgi ve resmi açıklamalar yetkililer tarafından paylaşılacak.

ZEYTİNBURNU SAHİL YOLU’NDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ İETT OTOBÜSÜ YOLDAN...

ZEYTİNBURNU SAHİL YOLU’NDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ İETT OTOBÜSÜ YOLDAN ÇIKARAK KAZA YAPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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