Zeytinburnu'da beşinci el emeği günleri başladı: 139 kadın meydanda ürünlerini sergiliyor

etkinlik alanı ve seçim süreci:

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 5. El Emeği Günleri, 15 Temmuz Meydanı'nda ziyaretçilere açıldı. Etkinlik, kadın üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi ve el emeği ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşması amacıyla planlandı. Toplam 150 başvuru ZEYBİM üzerinden alındı; başvurular bir seçici kurul tarafından değerlendirildi ve mülakatların ardından 139 kadına stant kullanım hakkı verildi.

Katılım şartları arasında Zeytinburnu'nda en az bir yıldır ikamet etmek, kadın olmak, ürünün el emeği olması ve vergi levhasına sahip olmamak bulunuyor. Başvurular, Halk Eğitim Müdürlüğü'nden uzman öğreticiler tarafından ürünlerin el emeği olup olmadığı açısından kontrol edildi ve uygun bulunan üreticiler etkinliğe davet edildi.

katılımcı dağılımı ve ürün çeşitliliği:

Bu yılki katılımcılar arasında daha önce programa katılmamış 40 yeni üretici yer alıyor. Stand açanların kategori dağılımı ise şöyle: 57 kişi el örgüsü, 27 kişi el sanatları, 15 kişi takı, 12 kişi işleme-nakış-dantel, 12 kişi amigurumi, 8 kişi giyim, 5 kişi ev tekstili, 2 kişi dokuma ve 1 kişi bebek ve çocuk ürünleri kategorisinde stant açtı. Ziyaretçiler arasında giyimden takıya, nakıştan amigurumiye kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

amaç, uygulama ve belediye desteği:

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, etkinliğe olan ilginin her yıl arttığını vurgulayarak, 'Buraya katılmanın şartları var. Gelen müracaatlar üzerinden uzmanlarımız ürünlerin el emeği olup olmadığını kontrol ettiler ve bugün burada gördüğünüz katılımcılar buraya katılmaya hak kazandılar' ifadelerini kullandı. Başkan Arısoy, evde hobi olarak başlayan çalışmaların maddi karşılık bulmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında kadın üreticilerden stant ücreti alınmıyor; organizasyon ve tanıtım masrafları belediye tarafından karşılanıyor. Zeytinburnu Belediyesi'nin verilerine göre El Emeği Günleri'ne önceki yıllarda katılan sayılar 2022: 94, 2023: 96, 2024: 116 ve 2025: 118 olarak kaydedilmiş olup, bu yıl sayı 139 olarak gerçekleşti.

Etkinlik, ziyaretçilere 4 gün boyunca açık kalacak olup son gün 27 Eylül Pazar akşamı sona erecek. Belediye, İstanbul'un farklı ilçelerindeki vatandaşları meydana davet ederek yerel üreticilerin el emeği ürünlerini görme ve satın alma çağrısında bulundu.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİNCE KADINLARIN EKONOMİK OLARAK DESTEKLENMESİ VE EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİN TÜKETİCİYLE BULUŞTURULMASI AMACIYLA DÜZENLENEN "EL EMEĞİ GÜNLERİ"NİN 5'İNCİSİ, 15 TEMMUZ MEYDANI'NDA BAŞLADI.