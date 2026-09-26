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Zeytinburnu'da durdurulan araçta 6 kilo 650 gram kokain bulundu, iki şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu'da durdurulan araçta 6,65 kilo kokain ele geçirildi; Beylikdüzü adresinde 84 g marihuana, 27 hap ve 30 fişek bulundu, iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zeytinburnu'da durdurulan araçta 6 kilo 650 gram kokain bulundu, iki şüpheli tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada Seyitnizam Mahallesi sınırlarında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 6 parça hâlinde toplam 6 kilo 650 gram kokain ele geçirildi; sürücü H.B. (23) gözaltına alındı.

yürütülen soruşturma ve adres araması:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli devam eden soruşturma kapsamında, ekipler H.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen Beylikdüzü adresine operasyon düzenledi. Adreste bulunan M.B. (31) de gözaltına alındı ve yapılan aramada 84 gram marihuana, 27 sentetik uyuşturucu hap ve 30 fişek ele geçirildi.

gözaltı işlemleri ve yargılama süreci:

Her iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğince sorgulanmalarının ardından iki kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, yürütülen kapsamlı çalışmaların uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürüleceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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