Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri baskında kapsamlı arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, evde uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik bulgular tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 19 kök kenevir bitkisi, 600 gram esrar ile satışa hazır durumda bulunan 2 adet fişek esrar ele geçirildi. Ayrıca, 1 telefon, 1 adet tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve çeşitli iklimlendirme malzemeleri bulundu.

şüpheli ve soruşturma:

Evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmayı sürdürüyor ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

ZEYTİNBURNU'NDA BİR EVE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 19 KÖK KENEVİR BİTKİSİ, 600 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.