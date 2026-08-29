Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Zeytinburnu'da İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonrası soruşturma derinleşiyor

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı; otomobil sürücüsü R.S.F. gözaltında.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:38

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 13:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu'da İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonrası soruşturma derinleşiyor

Zeytinburnu'da otobüs kazası: kritik gelişmeler

İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halindeki bir İETT otobüsünün önünde seyir eden otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarpmasıyla sonuçlanan kazada hayatını kaybeden ve yaralananların bulunduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza anı ve sonuçları:

Yetkililerin aktardığına göre otobüs, önünde hareket eden otomobile çarpmamak amacıyla manevra yaptıktan sonra sürücünün kontrolünü kaybetti ve sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Soruşturma ve gözaltı:

KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) görüntülerinin incelenmesi sonucu, otobüsün önüne geçerek sürücünün dikkatini dağıttığı iddia edilen otomobilin sürücüsü kadın R.S.F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler ve ifadeler alınmaya devam ediyor.

Ayrıca, kazada yaralanan İETT şoförünün hastanede tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumuyla ilgili bilgilerin yetkililer tarafından takip edildiği bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.

KAZA ANI (ARŞİV)

KAZA ANI (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Noter çıkışı düşürülen 100 bin lirayı cebine indiren motosikletli Bayraklı'da ya...
images

Tamir sırasında patlayan lastik işçiyi savurdu, yara almadan kurtuldu
images

Yüksekova'da akşam fırtınası çatıyı yerinden söktü, trafikte kısa süreli aksama
images

Siber ağda eş zamanlı operasyon: 35 gözaltı, 13 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'nın yedi asırlık sofrası: hafızayı besleyen gastronomi yolculuğu

Memleketinde son yolculuk: emekli baş polis Şevki Akdemir toprağa verildi

Denizde eş zamanlı hortumlar cep telefonuyla kaydedildi

Tamir sırasında patlayan lastik işçiyi savurdu, yara almadan kurtuldu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı