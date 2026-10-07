Zeytinburnu'da iş merkezinde alacak kavgası 26 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde meydana gelen kavgada A.P. (26) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın, taraflar arasında devam eden alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

Olay, 6 Ekim tarihinde Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti; sağlık ekiplerinin ilk belirlemesine göre A.P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunup görgü ve delil toplama çalışmalarını başlattı.

Şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Yürütülen soruşturma sonucunda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.Y.H. (22) ve V.H. (25) adlı kardeşlerin başka bir ilçedeki hastanede tedavi altında oldukları saptandı. Hastanede yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerin tedavi ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra "Kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildikleri kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer delil ve tanık beyanları doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma yürütüyor.

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