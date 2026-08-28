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Zeytinburnu'da Pazartekke-Topkapı hattında iki tramvay çarpıştı

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar hattında Pazartekke ile Topkapı arasındaki kesitte iki tramvay çarpıştı; olayın ayrıntıları yetkililerce açıklanıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zeytinburnu'da Pazartekke-Topkapı hattında iki tramvay çarpıştı

Olayın özeti

Zeytinburnu'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı üzerinde, Pazartekke ile Topkapı durakları arasındaki hatta iki tramvayın çarpıştığı bildirildi.

ulaşımda oluşabilecek etkiler:

Çarpışmanın hattın hangi noktasında ve hangi koşullarda gerçekleştiğine dair resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Olayın aynı hatta meydana gelmesi nedeniyle bölgedeki seferlerde aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

açıklama ve soruşturma:

Duruma ilişkin yetkililerden ve hat işletmecisinden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Olayın nedenine ve olası sonuçlarına dair detaylar, ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşecek.

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Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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