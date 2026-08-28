Zeytinburnu'da Pazartekke-Topkapı hattında iki tramvay çarpıştı

Olayın özeti
Zeytinburnu'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı üzerinde, Pazartekke ile Topkapı durakları arasındaki hatta iki tramvayın çarpıştığı bildirildi.
ulaşımda oluşabilecek etkiler:
Çarpışmanın hattın hangi noktasında ve hangi koşullarda gerçekleştiğine dair resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Olayın aynı hatta meydana gelmesi nedeniyle bölgedeki seferlerde aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.
açıklama ve soruşturma:
Duruma ilişkin yetkililerden ve hat işletmecisinden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Olayın nedenine ve olası sonuçlarına dair detaylar, ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşecek.
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı
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