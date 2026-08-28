Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Zeytinburnu'da tramvay çarpışması: 9 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar hattında Pazartekke ile Topkapı arasında iki tramvayın çarpışması sonucu 9 yolcu yaralandı, seferler kısmen durduruldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 22:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Zeytinburnu'da tramvay çarpışması: 9 kişi yaralandı

Zeytinburnu'da tramvay çarpışması: 9 kişi yaralandı

Zeytinburnu ilçesinde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Çarpışma sırasında yolcular büyük panik yaşadı ve olay yerinde acil müdahale gerektiren yaralanmalar meydana geldi.

olay yerine sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada 9 kişi yaralandı ve yaralananlar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

hatta ulaşım düzeni ve açıklama:

Olay nedeniyle hattın işletmesinde kısmi düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor ve yetkililer seferlerin normale dönmesi için inceleme yapıyor.

Kazanın nedeni ve oluş şekline ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; soruşturma ve teknik incelemeler devam ediyor.

Zeytinburnu’nda iki tramvay çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Zeytinburnu’nda iki tramvay çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi
images

Bursa İznik-Yenişehir yolunda alevlere teslim olan kamyonet kullanılamaz hale ge...
images

Kütüphane kafede okunan kitap çantaya girdi, işletmeci tepki gösterdi
images

Gece yarısı bahçede fark eden baba oğlunu ağaçta asılı halde buldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sokakta kirli araçları sahibine haber vermeden ücretsiz yıkayan mobil oto yıkamacı

Diyarbakır OSB başkanı Fidan'dan sanayiciye acil kredi çağrısı

Göz muayenesi vücudun erken hastalık sinyallerini ortaya çıkarabilir

Şehir merkezinde tırpanla yaşam: hayvanlarının kışlık yeminı kent otlarından sağlıyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı