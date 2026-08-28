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Zeytinburnu'da tramvay çarpışması: 9 yaralı, kaza yeri dronla görüntülendi

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar hattında Pazartekke ile Topkapı arasında iki tramvay çarpıştı; 9 kişi yaralandı, hastanelere kaldırıldı, dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 22:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zeytinburnu'da tramvay çarpışması: 9 yaralı, kaza yeri dronla görüntülendi

Kaza ve yaralananlar:

Zeytinburnu'nda iki tramvayın çarpışması sonucu İstanbul'un yoğun hattı üzerinde aksama yaşandı. Olay, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattının Pazartekke ile Topkapı durakları arasındaki bölümünde gerçekleşti. Kazada 9 kişi yaralandı ve yaralılar çevre hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Ekiplerin müdahalesi:

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Yer ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; aynı zamanda tramvayları kaldırma ve hattı güvenli hale getirme çalışmaları sürüyor. Yetkililer, hattın işletmeye açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Dron görüntüleri:

Kaza yeri ve ekiplerin müdahalesi havadan dron ile kayıt altına alındı. Görüntülerde hem çarpışmanın meydana geldiği nokta hem de kurtarma ekiplerinin çalışmaları net biçimde görülüyor. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları yetkililerce yürütülüyor.

Zeytinburnu’nda 9 kişinin yaralandığı tramvay kazası böyle görüntülendi

Zeytinburnu’nda 9 kişinin yaralandığı tramvay kazası böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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