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Zeytinburnu'nda bodrumdan yükselen duman binayı sardı, beş kişi tedavi edildi

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bodrum katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; beş kişi dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 22:11

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 22:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu'nda bodrumdan yükselen duman binayı sardı, beş kişi tedavi edildi

olayın meydana geliş biçimi:

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi 19. sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında dumanlar hızla üst katlara yayıldı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Binada bulunan bazı sakinler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, diğerleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Olayda 5 kişi dumandan etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.

mahalle sakininin ifadesi:

Apartman sakini Harun Çalı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Giriş katta oturuyorum. Ben yattığım yerde bana bir koku geldi. Kapıyı açtığımda kokunun ve dumanın alt kattan geldiğini fark ettim. Neden çıktığını bilmiyorum. Olaydan sonra ben balkondan dışarı çıktım. İtfaiye geldi. Şu anda kontrol altında gibi duruyor. Bina sakinleri tahliye edildi."

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor; yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU’NDA 5 KATLI BİNANIN BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGINDA DUMANLAR TÜM BİNAYI SARDI....

İSTANBUL ZEYTİNBURNU’NDA 5 KATLI BİNANIN BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGINDA DUMANLAR TÜM BİNAYI SARDI. BİNADA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, İTFAİYE EKİPLERİNCE TAHLİYE EDİLİRKEN DUMANDAN ETKİLENEN 5 KİŞİ AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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