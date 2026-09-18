Zeytinburnu'nda konut kuraları çekildi, TOKİ borçlularına yüzde 25 indirim müjdesi

Zeytinburnu kuraları ve indirim ilanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu’nda düzenlenen kentsel dönüşüm kura töreninde, TOKİ’den ev veya iş yeri alıp ödeme yapanlara yönelik yeni bir indirim kampanyasını açıkladı. Törende toplam 1.642 bağımsız bölüm için kuralar çekildi ve hak sahipleri belirlendi.

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum, üç ilçeye canlı bağlantı yaparak kuraları aynı anda gerçekleştirdi.

Kura çekimi ve konut dağılımı:

Yapılan çekimlerle Merkezefendi Mahallesi için 524, Maltepe Esenkent İETT Blokları için 453 ve Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 6B Bölgesi için 665 konutun kuraları tamamlandı. Hak sahipleri kurayla belirlendi ve bakanlık ile belediye yetkilileri hak sahiplerini tebrik etti.

Bakan Kurum törende, üç yıl önce verilen sözlerin adım adım yerine getirildiğini vurgulayarak çalışmaların kentsel dönüşüm hedefleri doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

TOKİ borçlularına yönelik indirim ayrıntıları:

Kurum, TOKİ’den ev veya iş yeri almış ve ödemelerini sürdüren toplam 228 bin vatandaş için bir indirim kampanyası başlatıldığını duyurdu. Kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunu tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim uygulanacak.

Borcun tamamını kapatamayacaklar için de kolaylık sağlanıyor: Borç bakiyesinin en az yüzde 25ini ödeyen kişiler, ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Bakan Kurum, imkan sıkıntısı yaşayan vatandaşların unutulmadığını ve kampanyanın hedefinde geniş bir kitle olduğunun altını çizdi.

'Yarısı Bizden' kampanyası ve teslim hedefleri:

Kurum, hükümetin destek programı Yarısı Bizden ile dönüşüm süreci başlatılan bağımsız bölüm sayısının 544 bine ulaştığını söyledi. Ayrıca TOKİ tarafından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon sosyal konut üretildiği ve son kampanyayla hayata geçirilen konutların teslimlerinin 2027 yılının mart ayından itibaren planlandığı kaydedildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise Merkezefendi dönüşümünün yaklaşık 20 yıllık bir sürecin ürünü olduğuna dikkat çekti. Arısoy, uzlaşma görüşmelerinin Haziran 2023te tamamlandığını, ihalenin Şubat 2024te yapıldığını ve temel atma töreninin 16 Mart 2024te gerçekleştirildiğini hatırlattı. Arısoy, kentsel dönüşümün deprem güvenliğini artırma hedefiyle ve Cumhurbaşkanı desteğiyle sürdüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından Maltepe ve Gaziosmanpaşa ilçelerine canlı bağlantılarla kuralar tamamlandı; Zeytinburnu’nda ise Bakan Kurum ve protokol üyelerinin katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Program sonunda hak sahipleri tebrik edildi ve dönüşüm sürecinin bir sonraki aşamalarına ilişkin çalışmaların devam edeceği bildirildi.

ARDINDAN HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN ÇEKİLEN KURALARLA VATANDAŞLARIN KONUTLARI BELİRLENDİ. PROGRAMDA BAKAN KURUM VE PROTOKOL ÜYELERİ HAK SAHİPLERİNİ TEBRİK ETTİ.