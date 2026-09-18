Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Zeytinburnu'nda konut kuraları çekildi, TOKİ borçlularına yüzde 25 indirim müjdesi

Murat Kurum, 22 Eylül-19 Ekim arasında TOKİ borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim, en az yüzde 25 ödeme yapanlara da ödediği tutar üzerinden aynı oranın uygulanacağını duyurdu.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:39

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 14:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Zeytinburnu'nda konut kuraları çekildi, TOKİ borçlularına yüzde 25 indirim müjdesi

Zeytinburnu kuraları ve indirim ilanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu’nda düzenlenen kentsel dönüşüm kura töreninde, TOKİ’den ev veya iş yeri alıp ödeme yapanlara yönelik yeni bir indirim kampanyasını açıkladı. Törende toplam 1.642 bağımsız bölüm için kuralar çekildi ve hak sahipleri belirlendi.

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum, üç ilçeye canlı bağlantı yaparak kuraları aynı anda gerçekleştirdi.

Kura çekimi ve konut dağılımı:

Yapılan çekimlerle Merkezefendi Mahallesi için 524, Maltepe Esenkent İETT Blokları için 453 ve Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 6B Bölgesi için 665 konutun kuraları tamamlandı. Hak sahipleri kurayla belirlendi ve bakanlık ile belediye yetkilileri hak sahiplerini tebrik etti.

Bakan Kurum törende, üç yıl önce verilen sözlerin adım adım yerine getirildiğini vurgulayarak çalışmaların kentsel dönüşüm hedefleri doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

TOKİ borçlularına yönelik indirim ayrıntıları:

Kurum, TOKİ’den ev veya iş yeri almış ve ödemelerini sürdüren toplam 228 bin vatandaş için bir indirim kampanyası başlatıldığını duyurdu. Kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunu tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim uygulanacak.

Borcun tamamını kapatamayacaklar için de kolaylık sağlanıyor: Borç bakiyesinin en az yüzde 25ini ödeyen kişiler, ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Bakan Kurum, imkan sıkıntısı yaşayan vatandaşların unutulmadığını ve kampanyanın hedefinde geniş bir kitle olduğunun altını çizdi.

'Yarısı Bizden' kampanyası ve teslim hedefleri:

Kurum, hükümetin destek programı Yarısı Bizden ile dönüşüm süreci başlatılan bağımsız bölüm sayısının 544 bine ulaştığını söyledi. Ayrıca TOKİ tarafından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon sosyal konut üretildiği ve son kampanyayla hayata geçirilen konutların teslimlerinin 2027 yılının mart ayından itibaren planlandığı kaydedildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise Merkezefendi dönüşümünün yaklaşık 20 yıllık bir sürecin ürünü olduğuna dikkat çekti. Arısoy, uzlaşma görüşmelerinin Haziran 2023te tamamlandığını, ihalenin Şubat 2024te yapıldığını ve temel atma töreninin 16 Mart 2024te gerçekleştirildiğini hatırlattı. Arısoy, kentsel dönüşümün deprem güvenliğini artırma hedefiyle ve Cumhurbaşkanı desteğiyle sürdüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından Maltepe ve Gaziosmanpaşa ilçelerine canlı bağlantılarla kuralar tamamlandı; Zeytinburnu’nda ise Bakan Kurum ve protokol üyelerinin katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Program sonunda hak sahipleri tebrik edildi ve dönüşüm sürecinin bir sonraki aşamalarına ilişkin çalışmaların devam edeceği bildirildi.

ARDINDAN HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN ÇEKİLEN KURALARLA VATANDAŞLARIN KONUTLARI BELİRLENDİ. PROGRAMDA...

ARDINDAN HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN ÇEKİLEN KURALARLA VATANDAŞLARIN KONUTLARI BELİRLENDİ. PROGRAMDA BAKAN KURUM VE PROTOKOL ÜYELERİ HAK SAHİPLERİNİ TEBRİK ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü