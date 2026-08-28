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Zeytinburnu'nda otobüs kazası: İETT aracı duvarla çarpıştı, ölü sayısı ikiye çıktı

Zeytinburnu'nda Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu'nda otobüs kazası: İETT aracı duvarla çarpıştı, ölü sayısı ikiye çıktı

kaza yeri ve araç durumu:

Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

resmî açıklama ve yaralı bilançosu:

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca toplam 16 kişinin yaralandığı, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ZEYTİNBURNU&#039;NDA İETT OTOBÜSÜNÜN DUVARA ÇARPTIĞI KAZADA ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ.

ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSÜNÜN DUVARA ÇARPTIĞI KAZADA ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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