Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında otomobil sürücüsü R.S.F. tutuklandı

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen kazada bir İETT otobüsü, önünde seyreden otomobile çarpmamak için yön değiştirince kontrolden çıktı ve sitenin bahçe duvarına çarptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, sitenin yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölümünde yaşandı. Otobüsün çarpma sonrası durumu ve yolcuların yaralanma düzeyi üzerine ekipler hızlı müdahale etti; yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Soruşturma ve tutuklama:

Kazaya sebebiyet verdiği belirtilen otomobil sürücüsü R.S.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ZEYTİNBURNU’NDA DÜN MEYDANA GELEN OLAYDA BİR İETT OTOBÜSÜ, ÖNÜNDE SEYİR EDEN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN KONTROLDEN ÇIKARAK SİTENİN BAHÇE DUVARINA ÇARPMIŞTI (ARŞİV)