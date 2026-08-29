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Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında otomobil sürücüsü R.S.F. tutuklandı

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı; kazaya karışan otomobil sürücüsü R.S.F. tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:03

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında otomobil sürücüsü R.S.F. tutuklandı

Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında otomobil sürücüsü R.S.F. tutuklandı

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen kazada bir İETT otobüsü, önünde seyreden otomobile çarpmamak için yön değiştirince kontrolden çıktı ve sitenin bahçe duvarına çarptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, sitenin yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölümünde yaşandı. Otobüsün çarpma sonrası durumu ve yolcuların yaralanma düzeyi üzerine ekipler hızlı müdahale etti; yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Soruşturma ve tutuklama:

Kazaya sebebiyet verdiği belirtilen otomobil sürücüsü R.S.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ZEYTİNBURNU’NDA DÜN MEYDANA GELEN OLAYDA BİR İETT OTOBÜSÜ, ÖNÜNDE SEYİR EDEN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK...

ZEYTİNBURNU’NDA DÜN MEYDANA GELEN OLAYDA BİR İETT OTOBÜSÜ, ÖNÜNDE SEYİR EDEN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN KONTROLDEN ÇIKARAK SİTENİN BAHÇE DUVARINA ÇARPMIŞTI (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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