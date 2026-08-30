Dolar 48,2573 +0,06%
Euro 55,9986 +0,23%
Bist 14.565,85 -0,52%
Altın Gram 6.965,18 -0,90%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,72 +3,02%
--°

Zeytinburnu'ndeki otobüs kazasında ölü sayısı üçe çıktı

28 Ağustos'taki Zeytinburnu Kennedy Caddesi kazasında ağır yaralanan yolcu Fatma Hacer Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; ölü sayısı üçe yükseldi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Zeytinburnu'ndeki otobüs kazasında ölü sayısı üçe çıktı

Kaza ayrıntıları:

Olay, 28 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Küçükçekmece istikametine giden İETT otobüsünün sürücüsü A.G. iddiasına göre direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazanın ilk anında yapılan müdahalelerde, olay yerindeki sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yolculardan Fatma Hacer Eroğlu (39), ambulansta hastaneye sevk edildi. Hastanede devam eden tedavisine rağmen, doktorların müdahaleleri sonuç vermeyerek Eroğlu yaşamını yitirdi ve kazadaki can kaybı üçe yükseldi.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla otobüste ve çevredeki yaralılar tespit edilip hastanelere nakledildi. Yetkililer, sürücünün neden hakimiyeti kaybettiğine ilişkin teknik inceleme ve görgü tanıklarının ifadelerini içeren adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kazanın nedenleri ve olası ihmal iddiaları araştırılıyor. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

Zeytinburnu’ndaki İETT kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Zeytinburnu’ndaki İETT kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum Oltu yolunda yol genişletme alanına düşen araçta üç kişi yaşamını yitird...
images

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi
images

Genç futbolcunun kaybı: Mithat Özgür İnce hayatını kaybetti
images

Torununun isteği dolandırıcıyı kaçırttı: sahte polis yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Topkapı'da dokuz gün sürdü: 'Bir Milletin Zafer Günleri' etkinlikleri sona erdi

Bilim insanları Tokat'ta buluştu

Atıktan ekonomiye dönüşüm: sekiz yılda 365 milyar liralık katkı

Karabük'te temizlik seferberliği: mahalle mahalle hijyen çalışması

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı