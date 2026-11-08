Dolar 50,1607 +0,05%
Euro 55,9785 +0,18%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.674,17 +1,56%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,74 -0,59%
--°

Zeytinin minyatürle anlatıldığı sergi Burhaniye'de ilgi gördü

Burhaniye'de festival kapsamında açılan Zeytinname sergisi, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi'nin 30 kursiyerinin zeytin temalı minyatürleriyle yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Zeytinin minyatürle anlatıldığı sergi Burhaniye'de ilgi gördü

Zeytinname sergisi festival programında ziyaretçiyle buluştu

Zeytinin kültürel anlatımı:

Burhaniye ilçesinde, 21. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen Zeytinname sergisi, yerel sanat ile zeytin kültürünü buluşturdu. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Minyatür Resim Sanatı Kursu tarafından hazırlanan zeytin konulu minyatürler Belediye önünde görücüye çıktı ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sergi, zeytinin tarihsel, ekonomik ve kültürel boyutlarını geleneksel minyatür tekniğiyle yorumlayarak, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor. Sunulan çalışmalar, zeytin ağacının bereketi, emeği ve doğayla ilişkisini farklı kompozisyonlarla ele alıyor.

Kurs, katılımcılar ve mesaj:

Ressam Figen Köprülü, serginin devam eden kurs çalışmalarının Tarihi Atatürk İlkokulunda sürdüğünü belirtti ve şunları söyledi: "Tablolar, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün, ekonomimizin ve yaşam geleneğimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. Zeytin ağacının binlerce yıllık yolculuğunu, bereketini, emeğini, doğayla olan bağını ve insanlık tarihindeki yerini farklı kompozisyonlar ve sanatsal yorumlarla ele aldık. 30 kursiyerimizin emeği ve birbirinden farklı minyatür çalışmalarıyla hayat bulan Zeytinname, geleneksel sanatlarımızın günümüzde de yaşatılabileceğini ve çağdaş bir anlatımla gelecek nesillere taşınabileceğini göstermektedir. Sergimize gösterilen yoğun ilgi, ziyaretçilerimizin beğenileri ve kursumuza katılmak isteyen sanatseverlerin ilgisi bizlere büyük mutluluk ve gurur verdi. Burhaniye’nin zeytin kimliğini sanatla buluşturduğumuz bu anlamlı projede emeği geçen tüm kursiyerlerimize, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, Burhaniye Belediyemize ve festival organizasyonunda emeği bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde minyatür sanatı eğitimlerimiz, farklı konu ve tekniklerde yeni çalışmalarla devam etmektedir. Bizler inanıyoruz ki; zeytin ağacı kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzanır. Sanat ise bu köklerden beslenerek kültürümüzü yaşatır".

Sergi, Burhaniye'nin zeytin odaklı kimliğini sanatsal bir dille görünür kılarken, kursun sürdürülmesi ve gelecekte benzer projelerin hayata geçirilmesi için de bir zemin oluşturdu.

RESSAM FİGEN KÖPRÜLÜ

RESSAM FİGEN KÖPRÜLÜ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burhaniye’de kış öncesi ritüel: develere havut giydirme hayrı
images

Üçpınar zeytin festivali sanat, tat ve yarışmalarla dolu geçti
images

Gebze kültür merkezinde çocuklara coşku veren Kediler Sokağı sahnelendi
images

Atakum, İstanbul'da kırsal kalkınmadan kültüre uzanan hizmetlerini tanıttı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz