Antalya emniyetinden Zeytinköy odaklı kalıcı güvenlik adımı

Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, KONYSİAD tarafından düzenlenen toplantıda Zeytinköy’de yürütülen çalışmaların somut sonuçlar verdiğini açıkladı. Toplantının açılışında ayrıca Eskişehir’de düşen askeri helikopterde şehit olan askerler anıldı ve güvenlik vurgusu ön plana çıktı.

Zaimoğlu, bölgede kısa süre önce geçici tedbirler kapsamında kurulan konteyner uygulamasının yanı sıra kalıcı bir emniyet yapılanmasına geçileceğini belirterek, Zeytinköy’ün tam ortasına bir Ekipler Amirliği ve bunun üzerine 21 polis lojmanı inşa edileceğini duyurdu. Projenin planlama sürecinin tamamlandığını ve Emniyet Derneği üzerinden inşaatın bir aya kadar başlayacağını söyledi.

yerleşik emniyet yapılanmasının ayrıntıları:

Bölgede şu an için dört konteyner geçici hizmet veriyor; ikisi kadın ve erkek nezarethaneleri, birisi yemekhane, bir diğeri ise çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Zaimoğlu, bu geçici düzenlemenin yerini kalıcı bir yapının alacağını ve projenin alt katında amirliğin, üst katlarında ise 21 lojmanın yer alacağını belirtti. Amaç, görev yapan polisler ile ailelerinin ve çocuklarının güvenli bir yaşam alanına kavuşması olarak açıklandı.

suçla mücadelede veriler ve kapsamlı yaklaşım:

Zaimoğlu, Zeytinköy’deki baskıların sonucunda günlük yakalanan uyuşturucu kullanıcı sayısının 10’un altına düştüğünü söyledi ve bu düşüşün bölge dışına yayılma iddialarına ilişkin verilerle takip edildiğini aktardı. Antalya polisi, yakalanan kişilerin geçmiş adres ve işlem kayıtlarını istatistiksel olarak inceleyerek yönelim olup olmadığını haftalık bazda takip ediyor.

Emniyet Müdürü, Zeytinköy’deki etkili uygulamaların aynı zamanda Kepez, Konyaaltı, Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya gibi ilçelerde de sahaya basma şeklinde devam ettiğini belirtti. Ayrıca suçla mücadelede kararlılığın önemine vurgu yaparak, küçük suçların zamanla rant ve örgütlü suçlara dönüşebileceğini; bu nedenle sıfır tolerans politikasıyla hareket edildiğini söyledi.

Zaimoğlu, Antalya’nın suçların aydınlatılmasında güçlü performans gösterdiğini ifade etti: genel aydınlatma oranının %99,9 seviyesinde olduğunu, açıktan hırsızlık olaylarında ise bu oranın %80 civarında bulunduğunu aktardı. 2026 yılı sonuna yaklaşılırken kent genelinde faili meçhul sadece 6 ev hırsızlığı ve 12 iş yeri hırsızlığı vakası kaldığı belirtildi.

toplumsal sorumluluk ve önleyici tedbirler:

Zaimoğlu, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca emniyetin görevi olmadığına dikkat çekti. Bağımlılığın yıllar içinde kişiyi etkileyebildiğini örneklerle anlatarak, tedaviden uzaklaşıp tekrar aynı ortama dönenlerin tekrar tetiklenebildiğini vurguladı. Bu nedenle mücadelenin ailelere, okullara ve sivil toplum kuruluşlarına da düştüğünü belirtti.

Aile eğitimine özel vurgu yapan Zaimoğlu, çocukların erken yaşta empati ve ahlaki değerlerle yetiştirilmesinin, ailelerin çocuklarıyla iletişim kurmasının ve gerektiğinde arkadaş ve sırdaş rolü üstlenmelerinin önemini söyledi. "Bunu önlemenin tek yöntemi bir aile eğitimi, iki çocuk eğitimi" ifadelerini kullandı.

Çocukların uzun süre şiddet içerikli bilgisayar oyunlarıyla meşgul edilmesinin psikolojileri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirten Zaimoğlu, örnek oyun isimlerine atıf yaparak bu tür içeriklerin çocukların dünyasını etkileyebileceğini dile getirdi.

Trafikte caydırıcılığın sağlanması için cezaların miktarından çok denetim ve yakalanma ihtimalinin arttırılmasının gerektiğini söyleyen Zaimoğlu, algılanan yakalanma riskinin ihlallerin azalmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

Toplantıda söz alan KONYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Kaplan ise Antalya’nın milyonlarca turisti ağırlayan bir şehir olduğunu, bu nedenle güvenliğin büyük sorumluluk gerektirdiğini belirtti. Kaplan, özellikle Zeytinköy’deki çalışmaların dikkat çekici olduğunu ve uyuşturucuyla mücadelenin sadece asayiş değil, aile ve toplum boyutunda ele alınması gerektiğini söyledi.

Emniyet yetkilileri, Zeytinköy’de başlatılan kalıcı yapılanma ve haftalık veri takibiyle hem bölgedeki güvenliğin güçlendirileceğini hem de suçun farklı bölgelere kayması endişesinin istatistiklerle bertaraf edileceğini ifade etti. Projenin hayata geçmesiyle bölgeye yönelik tedbirlerin uzun vadeli ve sürdürülebilir olması hedefleniyor.

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ DR. SABİT AKIN ZAİMOĞLU, ZEYTİNKÖY’DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN SONUÇ VERDİĞİNİ BELİRTEREK, MURATPAŞA İLÇESİNİN UYUŞTURUCU KULLANICI SAYISINDA YANI BAŞINDAKİ KEPEZ’İN GERİSİNE DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI