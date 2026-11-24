operasyon ve gözaltı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı kaynaklı arama kayıtları bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, Rusya adli makamlarınca aranan ve hakkında uluslararası arama kaydı bulunan V.M. (50) isimli kişinin Bakırköy'de saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla V.M. gözaltına alındı. Haberde, şüphelinin dosyasında çeşitli tahdit kodlarının bulunduğu, yakalanmasının ardından hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Kazakistan'daki iddialar:

Kazakistan basınında yer alan haberlere göre, Sagit Shakputov 28 Kasım 2006'da Zhezkazgan kentinde evine dönerken aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Haberlerde Shakputov'un bir suç örgütü lideri olduğu iddia edildi.

Aynı kaynaklarda, V.M.'nin saldırıdan yaklaşık 5 saat sonra yakalandığı bilgisi de yer aldı. İstanbul'daki yakalama, şüphelinin uluslararası arama kaydı nedeniyle yürütülen koordineli çalışmanın sonucu olarak kayda geçti.

KAZAKİSTAN’DA 2006 YILINDA MEYDANA GELEN ÖLDÜRME OLAYIYLA İLGİLİ RUSYA ADLİ MAKAMLARINCA ARANAN VE HAKKINDA ULUSLARARASI ARAMA KAYDI BULUNAN V.M. (50), İSTANBUL’UN BAKIRKÖY İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI.