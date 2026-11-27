Zigana’da gün batımı, kar ve sis bir arada:

Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Gün batımında gökyüzünde oluşan renkler ve dağların arasını saran sis bulutları bir araya gelerek izleyenlere nadir bir görsel kompozisyon sundu.

Dron görüntüleri ve manzara:

Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, karla kaplı yamaçlar arasında ilerleyen sis tabakaları ve gün batımının yarattığı tonlar öne çıktı. Dron kayıtları, geniş açıdan manzarayı belgeleyerek doğanın farklı renklerini ve Zigana’nın topoğrafik dokusunu net şekilde gösterdi.

Ziyaretçilerin gözünden:

Gün batımı ve kar manzarasını izlemek için Zigana Dağı’na gelen Oğuzhan Çolak, "Şu an kayak merkezindeyiz, çok güzel bir kar yağdı. Tam zirvedeyiz şu an. Manzarayı izlemeye geldik. Manzara mükemmel, sis de var. Herkese tavsiye ediyorum böyle bir kar manzarası, ormanlar hiçbir yerde bulunmaz " dedi.

Azerbaycanlı Cafer Novruzov ise "Kar yağışıyla birlikte Azerbaycanlı arkadaşlarımla buraya geldik. Burası çok güzel Karadeniz’in en güzel dağlarından birisi. Gün batımı çok güzeldi, burada sislerin arasından Zigana Köyü’nü seyretmek ayrıca çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Görüntüler, bölgeyi ziyaret edenlere ve fotoğraf meraklılarına Zigana’nın değişen hava koşullarında sunduğu farklı estetikleri görme fırsatı tanırken, doğal güzelliklerin korunmasının önemini de hatırlattı.

Zigana Dağı'nda gün batımı, kar ve sis görsel şölen oluşturdu