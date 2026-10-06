Dolar 49,1631 +0,10%
Euro 55,3773 +0,42%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.627,73 +0,14%
EUR/USD 1,1263 +0,35%
Brent Petrol 101,04 +0,46%
--°

Zığındere harp yolu'nda 12 kilometrelik anma yürüyüşü

Çanakkale Eceabat'ta Dünya Yürüyüş Günü'nde Zığındere Harp Yolu'nda düzenlenen 12 kilometrelik yürüyüşte katılımcılar Çanakkale Muharebeleri'ni anarak yürüdü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Zığındere harp yolu'nda 12 kilometrelik anma yürüyüşü

etkinlik detayları:

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Zığındere mevkiinde, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında 12 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik, hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmek hem de bölgedeki tarihî mirası anmak amacıyla düzenlendi.

yürüyüş rotası ve anma:

Katılımcılar Zığındere Harp Yolu boyunca ilerleyerek Çanakkale Muharebeleri'nin izlerini takip etti ve ataların kahramanlık destanını anarak yürüdü. Güzergâh boyunca duraklar verildi, katılımcılar savaş hatları ve tarihi noktalar üzerinde düşüncelerini paylaştı.

katılımcılar ve kapanış:

Yürüyüşe Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, daire müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlik, rota sonunda çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi ve katılımcılar anma ile sporun birleştiği bir etkinlik olarak yürüyüşü değerlendirdi.

ÇANAKKALE’DE DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ZIĞINDERE HARP YOLU’NDA YÜRÜYÜŞ...

ÇANAKKALE’DE DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ZIĞINDERE HARP YOLU’NDA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırım Tatar mutfak hafızası Konar köyünde kitapla kayıt altına alındı
images

Yabancı platformlara izin ve mali sorumluluk getiren düzenleme komisyondan geçti
images

Kuşadası'nın kent belleği Nafi Çil'in projeleriyle yeniden görünür oldu
images

Sokak hayvanları kampüsünde 700'ü aşkın öğrencinin katıldığı çocuk şenliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi