Zikzak yapan tır Yenişehir'de iki genci hayattan kopardı

kaza ayrıntıları

Dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir-İnegöl kara yolunda meydana gelen kazada, iddialara göre 29 yaşındaki tır sürücüsü Recep Ö. yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır ters şeride girerek Remzi Manaoğlu'nun (18) kullandığı 16 BTV 736 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Remzi Manaoğlu ve Muhammed Yusuf Ezel (19) hayatını kaybetti; hafif yaralanan K. isimli şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

görüntüler ne gösteriyor:

Kazadan önce kaydedilen görüntülerde tır sürücüsünün şeridinde kalmakta zorlandığı, zaman zaman karşı şeride geçtiği ve zikzak çizerek ilerlediği görülüyor. Görüntüler, olay anına ilişkin iddiaları destekler nitelikte.

sürücünün durumu ve soruşturma:

Yapılan kontrolde tır sürücüsünün 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma yetkili birimlerce sürdürülüyor.

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜNÜN TERS ŞERİDE GİREREK MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ. KAZADAN ÖNCE ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜNÜN ZİKZAK ÇİZEREK İLERLEDİĞİ ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.