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Zikzak yapan tır Yenişehir'de iki genci hayattan kopardı

Yenişehir-İnegöl yolunda alkollü tırın ters şeride girip motosiklete çarpması sonucu Remzi Manaoğlu (18) ve Muhammed Yusuf Ezel (19) yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:30

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zikzak yapan tır Yenişehir'de iki genci hayattan kopardı

kaza ayrıntıları

Dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir-İnegöl kara yolunda meydana gelen kazada, iddialara göre 29 yaşındaki tır sürücüsü Recep Ö. yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır ters şeride girerek Remzi Manaoğlu'nun (18) kullandığı 16 BTV 736 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Remzi Manaoğlu ve Muhammed Yusuf Ezel (19) hayatını kaybetti; hafif yaralanan K. isimli şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

görüntüler ne gösteriyor:

Kazadan önce kaydedilen görüntülerde tır sürücüsünün şeridinde kalmakta zorlandığı, zaman zaman karşı şeride geçtiği ve zikzak çizerek ilerlediği görülüyor. Görüntüler, olay anına ilişkin iddiaları destekler nitelikte.

sürücünün durumu ve soruşturma:

Yapılan kontrolde tır sürücüsünün 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma yetkili birimlerce sürdürülüyor.

BURSA&#039;NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜNÜN TERS ŞERİDE GİREREK MOTOSİKLETE ÇARPMASI...

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜNÜN TERS ŞERİDE GİREREK MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ. KAZADAN ÖNCE ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜNÜN ZİKZAK ÇİZEREK İLERLEDİĞİ ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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